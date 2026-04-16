Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২০২৬-এ মুক্তি পাচ্ছে না 'নাগজিলা'! কবে রিলিজ হবে কার্তিকের ছবি?

    ঘোষণার পর থেকেই কার্তিক আরিয়ানের ছবি 'নাগজিলা' নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। মৃগদীপ সিং লাম্বা পরিচালিত এই ছবিটি মূলত এই বছর স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ ১৫ অগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ছবিটি এ বছর মুক্তি পাবে না।

    Apr 16, 2026, 10:43:20 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নাগজিলা এখন কবে মুক্তি পাবে?

    একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, নাগজিলা ২০২৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেন্টাইনস উইকে মুক্তি পাবে। মার্চ মাসে প্রাইম ভিডিয়ো নাগজিলা-সহ তাদের আসন্ন প্রকল্পগুলোর ঘোষণা করেছিল।

    শোনা গিয়েছে, এই ছবিতে কার্তিক এক ইচ্ছেধারী নাগের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। ছবিটি নিয়ে ভক্তরা বেশ উত্তেজিত ছিলেন, কারণ এটি কার্তিকের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে স্বতন্ত্র একটি চরিত্র হতে পারে। তবে, ছবিটির মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার খবরে ভক্তরা বেশ হতাশ, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

    গত বছর এপ্রিলে কার্তিক ছবিটির পোস্টার শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘মানুষকে নিয়ে বানানো সিনেমা অনেক দেখেছেন এবার সাপের সিনেমা দেখুন। নাগিনজিলা- নাগ লোকের প্রথম পর্ব।’

    ছবিটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, মহাবীর জৈন, আদর পুনাওয়ালা, অপূর্ব মেহতা, মৃগদীপ সিং লাম্বা এবং নীতু এম জৈন। ছবিটি লিখেছেন গৌতম মেহরা। এটি করণ ও কার্তিকের একসঙ্গে দ্বিতীয় ছবি হতে চলেছে।

    কার্তিকে ২০২৫ সালে ‘তু মেরি ম্যায় তেরা’ ছবিতে দেখা যায়। এই ছবিতে কার্তিকের বিপরীতে অভিনয় করেছেন অনন্যা পান্ডে। তবে, করণ জোহর প্রযোজিত ছবিটি ফ্লপ হয় এবং মাত্র ৪৯ কোটি টাকা (১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) আয় করে। এরপর খবর ছড়িয়ে পড়ে যে করণ এবং কার্তিকের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে, কিন্তু পরে জানানো হয় যে তেমনটা ঘটেনি। তাঁরা দু'জন একসঙ্গে কাজ করবেন।

    প্রসঙ্গত, অনুরাগ বসুর একটি ছবিতেও কার্তিককে দেখা যাবে, যেটির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে, এই ছবিতে কার্তিকের বিপরীতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রীলীলা। এটি শ্রীলীলার প্রথম হিন্দি ছবি। এর মুক্তির তারিখ নিয়ে এখনও কোনও খবর প্রকাশ্যে আসেনি। এই ছবির শ্যুটিং শুরু করার পর থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে ছিল, যদিও এ বিষয়ে কেউই কোনও মন্তব্য করেননি।

    Home/Entertainment/২০২৬-এ মুক্তি পাচ্ছে না 'নাগজিলা'! কবে রিলিজ হবে কার্তিকের ছবি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes