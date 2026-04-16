সাইয়ারা'-এর পর ফের আহান-অনীত জুটি বাঁধছেন মোহিত সুরির প্রেমের ছবিতে! ‘একজন নবাগত…’, যা বললেন পরিচালক

সাইয়ারা'-এর পর ফের আহান-অনীত জুটি বাঁধছেন মোহিত সুরির প্রেমের ছবিতে! ‘একজন নবাগত…’, যা বললেন পরিচালক
২০২৫ সালে আহান পান্ডে এবং অনীত পড্ডার ছবি 'সাইয়ারা' ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। মোহিত সুরি পরিচালিত এই ছবি ছিল তাদের একসঙ্গে প্রথম ছবি। আহান ও অনীতের জুটি বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এখন এই জুটি আবারও মোহিত সুরির সঙ্গে কাজ করবে। শোনা যাচ্ছে, তাঁদের ফের একসঙ্গে একটি রোমান্টিক ছবিতে দেখা যাবে।
যশ রাজ ফিল্মসের সিইও অক্ষয় বিধানি বলেন, 'মোহিতের সঙ্গে ব্যাপারটা শুধু একটা সিনেমা বানানো নয়। এটা একটা অনুভূতিকে তুলে ধরার চেষ্টা। একটা সুর, একটা মুহূর্ত যা চিরকাল থেকে যাবে। 'সাইয়ারা' ছিল এমনই একটি মুহূর্ত যা আমি সব সময় অনুভব করি। এখন যেহেতু আমরা আবার একসঙ্গে কাজ করছি, আমরা আরও বেশি ভালো এবং নিরাপদ কিছু খুঁজছি। আমাদের ছবিতে আহান এবং অনীতকে পেয়ে আমরা খুশি।'
এই পুনর্মিলন প্রসঙ্গে মোহিত বলেন, ‘হয়তো এই সব কিছু আগে থেকেই লেখা ছিল। আমরা আবার একত্রিত হয়েছি, কিন্তু এক নতুন সৃজনশীল খিদে নিয়ে। এবার নিজেকে একজন নবাগত মনে হচ্ছে, তাই আমি একই সাথে উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন। আশা করি আমার সুর আবারও মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।’
আহান ও অনীতের আসন্ন চলচ্চিত্র
উল্লেখ্য যে, 'সাইয়ারা'-র পর আহান এবং অনীত আরও কিছু বড় প্রজেক্টে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আহান আলী আব্বাস জাফরের একটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, যার নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অনীতকে দেখা যাবে হরর কমেডি 'শক্তি শালিনী'-তে। এই ছবিতে আরও অভিনয় করবেন নানা পাটেকর, বিশাল জেঠওয়া এবং বিনীত কুমার সিং।
সাইয়ারা বক্স অফিস কালেকশন
সাইয়ারা ছবিটি ভারতে ৩৩৮ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী ৫৮০ কোটি টাকা আয় করেছে। ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রের তালিকায় এটি চতুর্থ স্থানে ছিল।
