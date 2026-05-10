'এই ছয় মাস আমাকে…', সন্তান জন্মের পর মা হিসেবে জীবনে আসা পরিবর্তন প্রসঙ্গে কিয়ারা!

'এই ছয় মাস আমাকে…', সন্তান জন্মের পর মা হিসেবে জীবনে আসা পরিবর্তন প্রসঙ্গে কিয়ারা!
অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানী বর্তমানে তাঁর মাতৃত্ব উপভোগ করছেন। ২০২৫ সালের ১৫ জুলাই কিয়ারা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা তাঁদের মেয়ের নাম রেখেছেন সারাইয়া। সম্প্রতি মাতৃ দিবস উপলক্ষে একটি সাক্ষাৎকারে কিয়ারা মাতৃত্ব এবং প্রসব পরবর্তী সময় নিয়ে কথা বলেছেন। প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে মাতৃত্ব এবং প্রসব পরবর্তী সময় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিয়ারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, জীবনের সেই পরিবর্তনের কথা মনে করে অভিনেত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন।
কিয়ারা সম্প্রতি রাজ শামানির পডকাস্টে এসেছিলেন। মাতৃত্বকে তাঁর পরিচয়ের এক বিশাল ‘পরিবর্তন’ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি জানান, মা হিসেবে তাঁর নতুন জীবনকে বুঝতে, নতুন জিনিস শিখতে এবং অনেক পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে তিনি নিজেকে ছয় মাস সময় দিয়েছিলেন। কিয়ারা বলেন, ‘মা হওয়ার (প্রসব পরবর্তী) অসুবিধাগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না, কিন্তু এ নিয়ে আরও বেশি কথা বলা উচিত। এটা পরিচয়ের এক বিশাল পরিবর্তন। এটা সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ, এবং সেই মুহূর্তে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া একজন নারীর পক্ষে নিজের প্রতি সদয় হওয়া কঠিন। এতে সময় লাগে। আমার লেগে ছিল ছয় মাস। গত ছয় মাসে আমি শুধু নিজেকে বলেছি, ’নিজের প্রতি সদয় হও'।'
কিয়ারা আরও বলেন, ‘অন্য সবার জন্য এত কিছু করতে গিয়ে, নিজের সঙ্গে নিজের যে সম্পর্কটা থাকা দরকার, সেটার কথা ভুলে যাই। নিজেকে যে কথাগুলো বলা দরকার, সেগুলোও ভুলে যাই। আমি অন্যদের মধ্যে লক্ষ্য করি যে আমার সন্তান হওয়ার পর থেকে যে পরিবর্তনটা এসেছে, তা হল আমি অবশেষে নিজের সঙ্গে সেই সম্পর্কটা রাখার জন্য সময় পেয়েছি, যা আমার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত এটাই আমার নিজের জন্য করা সেরা কাজ।’
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘৩৪ বছর পর আমি সীমা নির্ধারণ করতে শিখেছি। আমি নিজের সমালোচনা না করতে শিখেছি, কারণ কখনও কখনও আপনি যা করছেন তার প্রতি অতিরিক্ত সমালোচনামূলক হয়ে পড়েন। আমি ভয়ের উপর মনোযোগ না দিতে শিখেছি। এই ছয় মাস আমাকে এই সমস্ত কিছু নিজেকেই শেখাতে হয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে, ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমার সবকিছু বদলে দেয়।'
গত বছরের জুলাই মাসে সিদ্ধার্থ ও কিয়ারা ইনস্টাগ্রামে তাঁদের মেয়ের জন্মের খবরটি জানান। বছরের শেষের দিকে, কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ ইনস্টাগ্রামে তাঁদের মেয়ের নাম প্রকাশ করেন। তাঁরা তাঁর নাম রাখেন সারাইয়া মালহোত্রা। ২০২৩ সালে রাজস্থানের জয়সলমীরে এই দম্পতি বিয়ে করেন। ২০২১ সালে তাঁরা 'শেরশাহ' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একে অপরের প্রেমে পড়েন।