কবে মুক্তি পাবে রণবীর-আলিয়া-ভিকির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'? প্রকাশ্যে দিনক্ষণ

কবে মুক্তি পাবে রণবীর-আলিয়া-ভিকির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'? প্রকাশ্যে দিনক্ষণ
বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর বর্তমানে তাঁর আসন্ন সিনেমা 'রামায়ণ'-এর জন্য চর্চায় রয়েছেন। কিছুদিন আগে 'রামায়ণ' থেকে রণবীরের ফার্স্ট লুক প্রকাশ করা হয়েছিল এবং দর্শকরা তা পছন্দ করেছেন। ভক্তরা অধীর আগ্রহে 'রামায়ণ'-এর মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। তবে, 'রামায়ণ'-এর মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে 'রামায়ণ' নিয়ে আলোচনার মধ্যেই রণবীরের আরও একটি ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবিতে রণবীরের সঙ্গে তার স্ত্রী, অভিনেত্রী আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল অভিনয় করেছেন। কিন্তু 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' কবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে?
'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর নির্মাতারা ছবিটির চূড়ান্ত মুক্তির তারিখ প্রকাশ করেছেন। নির্মাতারা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। এতে রণবীর কাপুরের সঙ্গে আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল এবং সঞ্জয় লীলা বনসালীকে দেখা গিয়েছে। পোস্টারটিতে লেখা আছে, 'সঞ্জয় লীলা বনসালীর 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' মুক্তি পাবে ২১ জানুয়ারি ২০২৭।' পোস্টটির ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল অভিনীত সঞ্জয়ের ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২১ জানুয়ারি ২০২৭।' মুক্তির তারিখ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে।
'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল। এই পিরিয়ড রোমান্টিক ড্রামাটিতে ভিকি এবং রণবীরকে বিমান বাহিনীর অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। গত বছর, ছবির সেট থেকে রণবীর এবং আলিয়ার ছবি ফাঁস হয়ে ভাইরাল হয়েছিল, যা থেকে ধারণা করা হয়েছিল যে ছবিটির গল্প ১৯৬০-এর দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হবে। ছবিটির কাহিনী সম্পর্কে এখনও খুব বেশি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
গত মাসে, চলচ্চিত্র জগতের একটি সূত্র এইচটি-কে জানিয়েছিল যে, মুক্তির আগে ছবিটির শ্যুটিং সংক্রান্ত কোনও তথ্য যাতে ফাঁস না হয়, সেজন্য নির্মাতারা কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ছবিটির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার টিম ছবিটির জগৎকে সুরক্ষিত রাখতে এবং কোনও বিষয়বস্তু ফাঁস হওয়া ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে।’