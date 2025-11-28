কলকাতা আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) ২০২৬ থাকছে কোন কোন ছবি? দেখে নিন
পূর্ব ভারতের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এক নতুন দিগন্ত আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) ২০২৬-এ প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে CineBridge — এমন এক ইন্ডাস্ট্রি মার্কেট প্ল্যাটফর্ম, যা স্বাধীন নির্মাতাদের স্বপ্নকে পরিণত করবে বাস্তব প্রোজেক্টে।
আগামী ২৪ জানুয়ারি, রোটারি সদন, কলকাতা—এ অনুষ্ঠিত হওয়া CineBridge-এ নির্মাতারা সরাসরি যুক্ত হবেন OTT প্ল্যাটফর্ম, প্রযোজক, বিনিয়োগকারী এবং শীর্ষস্থানীয় প্রোডাকশন হাউসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এটি শুধুমাত্র একটি ইভেন্ট নয়—বরং একটি টেকসই শিল্প-ইকোসিস্টেম।
কেন CineBridge এখন সময়ের দাবি?
IKSFF চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা দেখেছি, প্রতিভার ঘাটতি নেই, সমস্যা সুযোগের অভাব। CineBridge সেই শূন্যস্থানই পূরণ করবে—সিনেমাকে পৌঁছে দেবে মূল বাজারে।’
ইতিমধ্যেই মুম্বাইয়ের Little Lamb Production, EON Films-সহ কলকাতার শীর্ষ প্রোডাকশন হাউস ও একাধিক OTT প্ল্যাটফর্ম এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। ২০২০ সালে শুরু হওয়া IKSFF আজ পূর্ব ভারতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ডিজিটাল-অফলাইন হাইব্রিড ফরম্যাটে পরিচালিত এই উৎসব ইতিমধ্যে পরিচিত— মোহন আগাসে, মুনমুন সেন, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জয়া সীল ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ-সহ অসংখ্য বিশিষ্টজনের উপস্থিতির জন্য।
ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর সস্বতী গুহ চক্রবর্তী জানান—'শুধু প্রদর্শনী নয়, আমরা নির্মাতাদের ভবিষ্যতের পথও তৈরি করতে চাই। CineBridge সেই অগ্রগতির বাস্তব রূপ।'
IKSFF 2026তে বিশ্বব্যাপী বিপুল অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যতিক্রমী গল্প বলার সুযোগের সাথে, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং বাংলা বিভাগ থেকে অনেক স্বল্প দৈর্ঘের ছবি নির্বাচিত হয়েছে। ৩২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন ধরণের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র, সঙ্গীত ভিডিও, পিএসএ এবং বিজ্ঞাপনী চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হবে।
আন্তর্জাতিক বিভাগ
ব্ল্যাক বেলুনস (ইসরায়েল)
ট্রেজর দ্য ডগ (রাশিয়ান ফেডারেশন)
হাউ টু কিল আ চিকেন (তাইওয়ান)
গ্রে স্কাইস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
রিলিফস (মেক্সিকো)
জাতীয় বিভাগ
রু বা রু (ফেস টু ফেস)
ইকোস অফ আস
আলমারি কা আচার
বিয়ন্ড দ্য স্যান্ডস
হাউ টু ইট বার্থডে কেক
কেজড
বেঙ্গল বিভাগ
কুবুল হ্যায়
ইফ
মিষ্টি
উল্টো রাজার দেশ
অ্যা স্ট্রেঞ্জ ডার্কনেস
আইটিআই: দ্য বিগিনিং
কিংকর্তব্য
ঘী
