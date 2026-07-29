ফের বড় ষড়যন্ত্রের শিকার লাজু, শাশুড়ির হাতে কেন চড় খেতে হল তাকে?
বনলতার একের পর এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাচ্ছে লাজু। বনলতার জন্য কিছুদিন আগে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল লাজুকে। এবার আবার নতুন ষড়যন্ত্রের শিকার হলো লাজু। তবে এবার আর অনুভবের বাড়িতে নয় এবার নিজে শ্বশুরবাড়িতেই শাশুড়ির হাতে চড় খেতে হল তাকে।
বনলতার একের পর এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যাচ্ছে লাজু। বনলতার জন্য কিছুদিন আগে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল লাজুকে। এবার আবার নতুন ষড়যন্ত্রের শিকার হলো লাজু। তবে এবার আর অনুভবের বাড়িতে নয় এবার নিজে শ্বশুরবাড়িতেই শাশুড়ির হাতে চড় খেতে হল তাকে।
‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে যেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লাজুকে বারবার সুদেব বলছে লাজুর জন্য সকলের কাছে মাথা নিচু হয়ে গেল তাদের। কিন্তু লাজু কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছে না। এই কথার মধ্যেই আচমকা সুদেবের মা অর্থাৎ লাজুর শাশুড়ি মা তাকে চড় মারে।
কিন্তু লাজু বারবার জিজ্ঞাসা করে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে কি হয়েছে। এরপর সুদেবের বাবা অর্থাৎ লাজুর শশুর মশাই ফোনে একটি ছবি দেখায় লাজুকে। সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় লাজু অন্য একটি ছেলের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে রয়েছে।
কিন্তু এই ছবিটা যে পুরোপুরি মিথ্যে সেটা আর বুঝতে বাকি থাকে না লাজুর। কিন্তু সে কোনও কথা বলতে পারে না কারণ তার হাতে কোনও প্রমাণ নেই। সে তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু লাজু এত সহজে চুপ করে থাকার পাত্রী নয়।