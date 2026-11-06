‘ও কি করে আছে সেটাই জানি না’, মনামীকে আলুর সঙ্গে তুলনা করলেন কনীনিকা
বিগ বস বাংলার ঘরে প্রথম থেকেই মনামী একের পর এক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন, এমনটাই মত অনেকের। কখনো তাকে সঞ্চালক করে দেওয়া হয় কখনো আবার করে দেওয়া হয় রানী। তবে টুকটাক ঝামেলা হলেও মনামীর সঙ্গে কারও বড়সড়ো কোন সমস্যা হয়নি।
বিগ বস বাংলার ঘরে প্রথম থেকেই মনামী একের পর এক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন, এমনটাই মত অনেকের। কখনো তাকে সঞ্চালক করে দেওয়া হয় কখনো আবার করে দেওয়া হয় রানী। তবে টুকটাক ঝামেলা হলেও মনামীর সঙ্গে কারও বড়সড়ো কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু এত কিছুর পরেও মনামীকে নিয়ে একেবারেই খুশি নন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কনীনিকা, যিনি বিগ বসের প্রাক্তন প্রতিযোগী। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিগ বস বাংলা নিয়ে অভিনেত্রীর মত যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। তবে প্রথমদিকে এই খেলাটিকে বেশ মন দিয়ে দেখলেও এখন সেই ভাবে আর দেখছেন না অভিনেত্রী। বিগ বস বাংলা আর তেমনভাবে উৎসাহ দিতে পারছে না কনীনিকাকে।
মনামীকে নিয়ে প্রশ্ন করতেই কনীনিকা বলেন, ‘আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না ও কি করে এতদিন আছে। ও ভীষণ সেফ খেলে। ও কি করতে চাইছে সেটাই বোঝা যায় না। ও আর সোনামণি দুজনেই আলুর মতো। যখন যেদিকে পারছে সেদিকেই চলে যাচ্ছে। ওর কোনও নিজস্ব মতামত নেই।’
তবে মনামী সেফ খেলছেন এই কথা উঠলেও গতকাল নিরঞ্জনের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শোনা যায় মনামীকে। ড্রাকুলা টাস্ক চলাকালীন সৃজলা যেভাবে নিরঞ্জনকে লাথি মারে তাতে নিরঞ্জন ভীষণভাবে রেগে যায়। এই গোটা ঘটনায় সঞ্চালক হিসাবে মানামী নিরঞ্জনের পক্ষ নিয়ে কথা বলে যার ফলে সমস্যা আরো বিরাট আকার ধারণ করে।
অন্যদিকে নন্দিনী যেভাবে রাজবীরকে গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করছে তা দেখে গোটা দর্শকমহল ক্ষুব্ধ। নন্দিনীকে কেন ফিরিয়ে আনা হলো, নন্দিনীকে অবিলম্বে বিগ বসের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হোক, এমন দাবি তুলেছেন অনেকেই। আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার এই বিষয় নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি মত প্রকাশ করেন সেটাই এখন দেখার।
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