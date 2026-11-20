চর্চিত প্রেমিকের জন্মদিনে ছবি পোস্ট কৃতির, প্রেমের জল্পনায় কি দিলেন সিলমোহর?
ব্যক্তিগত জীবনকে সবসময় প্রচারের আলো থেকে সরিয়ে রাখেন অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খুবই কম ছবি পোস্ট করেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই অভিনেত্রীর জীবনে কি চলছে সেটা বাইরে থেকে জানা সম্ভব হয় না।
ব্যক্তিগত জীবনকে সবসময় প্রচারের আলো থেকে সরিয়ে রাখেন অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। নিজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খুবই কম ছবি পোস্ট করেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই অভিনেত্রীর জীবনে কি চলছে সেটা বাইরে থেকে জানা সম্ভব হয় না। তবে এবার চর্চিত প্রেমিক কবির বাহিয়ার জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে আরো একবার লাইমলাইট ছিনিয়ে নিলেন অভিনেত্রী।
কবিরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে কৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর একটি মজাদার ছবি শেয়ার করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত ছবিটিতে তাঁকে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটাতে দেখা গেছে। ছবিটি শেয়ার করে কৃতি লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন কিউট’, সাথে একটি হার্ট এবং একটি ইভিল-আই ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন।
এর আগে, কৃতি পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দীপাবলি উদযাপনের কিছু ঝলক শেয়ার করেছিলেন। সেই ক্যারোসেলে অভিনেত্রীর কবীরের সঙ্গে উৎসব উদযাপন এবং একসঙ্গে ছবি তোলার ছবি দেখা গিয়েছিল। এই উপলক্ষে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কৃতি ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘আমার প্রিয় কিছু মানুষের সঙ্গে বছরের সবচেয়ে প্রিয় সময়। সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা।’
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এর আগে টাইমস নাউ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কৃতিকে কবিরের সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘অন্তত বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে চাই না। যেদিন আমার বিয়ে হবে, সেদিনই আমি এ বিষয়ে কথা বলব। কিছু বিষয় আছে যা শুধু আমার এবং আমার কাছের মানুষদের জন্য এবং আমাদের মধ্যেই আমি সবকিছু বলি।’
কবির বাহিয়া কে?
কবির বাহিয়া যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক একজন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা। তিনি ওয়ার্ল্ডওয়াইড এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি এয়ারলাইন প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষেবা প্রদানে বিশেষজ্ঞ। তিনি কুলজিন্দর বাহিয়ার পুত্র, যিনি যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক ভ্রমণ সংস্থা সাউথহল ট্র্যাভেলের মালিক।
গত কয়েক বছরে কৃতি ও কবিরকে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গেছে। কৃতির বোন নূপুর স্যাননের বিয়েতে কবিরের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ভক্তদের নজর এড়ায়নি। তবে, কৃতি ও কবির আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রেমের সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেননি।
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কৃতি স্যাননের সাম্প্রতিক কাজ এবং আসন্ন চলচ্চিত্র
পেশাগত জীবনে কৃতিকে শেষবার 'ককটেল ২'-এ দেখা গিয়েছিল, যেখানে শাহিদ কাপুর এবং রশ্মিকা মান্দানাও অভিনয় করেছেন। হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত এই রোমান্টিক ড্রামাটি ১৯ জুন, ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। তিনি 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-তেও অভিনয় করেছিলেন, যা সেই মাসেরই শুরুতে, ৫ জুন প্রেক্ষাগৃহে এসেছিল।
সামনে, ম্যাডক ফিল্মস প্রযোজিত একটি নামহীন হরর ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন কৃতি। এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে তিনি বিশুদ্ধ হরর ঘরানায় প্রথমবার কাজ করবেন এবং প্রযোজনা সংস্থাটির সাথে এটি হবে তাঁর নবম কাজ।