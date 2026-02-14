আইনি বিপাকে ধনুশ! নায়কের থেকে ২০ কোটি টাকা দাবি করল প্রযোজনা সংস্থা! জানেন কেন?

আইনি বিপাকে ধনুশ! নায়কের থেকে ২০ কোটি টাকা দাবি করল প্রযোজনা সংস্থা! জানেন কেন?
এবার আইনি বিপাকে জড়ালেন ধনুশ। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থেকে একটি ছবির জন্য প্রযোজনা সংস্থা থেনান্ডাল ফিল্মস ধনুশকে আইনি নোটিশ পাঠায়। সেই সূত্রেই অভিনেতা আইনি বিপাকে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী স্থগিতাদেশের কারণে উল্লেখ্য আর্থিক ক্ষতির কারণ উল্লেখ করে প্রযোজনা সংস্থাটি ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ওয়ানইন্ডিয়া তামিলের এক প্রতিবেদন অনুসারে , প্রযোজনা সংস্থা দাবি করছে যে অভিনেতা ২০১৬ সালে তাদের সঙ্গে 'নান রুদ্রন' নামে একটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এখনও সেই ছবির শ্যুটিং করেননি।
কোম্পানির আইনি পরামর্শদাতার মাধ্যমে জারি করা নোটিশ অনুসারে, ধনুশ মূলত এই প্রকল্পে অভিনয় এবং পরিচালনা এই দুই কাজের জন্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যদিও প্রযোজনা সংস্থাটি পরিকল্পনায় পরবর্তী পরিবর্তনগুলিতেও সম্মত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। দাবি করা হচ্ছে যে, অভিনেতা এরপর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য দেননি, যার ফলে ছবিটি দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে রয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে, প্রযোজনা সংস্থাটি ২০ কোটি টাকা অগ্রিম খরচ করেছে। তাই তাদের দাবি, তারা নাগার্জুন আক্কিনেনি এবং এসজে সূর্যের মতো তারকাদের জন্য অন্যান্য খরচও করেছে , কারণ ধনুশের সঙ্গে ছবিতে এঁদের অভিনয় করার কথা ছিল।
নোটিশের মাধ্যমে, প্রযোজনা সংস্থাটি দাবি করেছে যে, বিলম্বের ফলে নির্মাতাদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যার ফলে তারা প্রযোজনার প্রাথমিক পর্যায়ে করা বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ চায়। প্রযোজনা সংস্থাটি সতর্ক করেছে যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেবে।
নোটিশে, অ্যাডভোকেট এ চিদাম্বরম বলেছেন, ‘এই আটকে থাকে ছবির কাজ শেষ না করেই ধনুশ অন্যান্য ছবির জন্য সময় দিয়েছিলেন, বলে ছবিটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়।' তবে ধনুশ এই বিতর্কের এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি।
ধনুশকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৫ সালে ‘কুবেরা’, ‘ইডলি কড়াই’ এবং ‘তেরে ইশক মে’ ছবিতে। ‘তেরে ইশক মেয়ে’ একটি রোমান্টিক ছবি ছিল। এতে কৃতি শ্যাননও অভিনয় করেছিলেন। দর্শক এবং সমালোচকদের কাছ থেকে ছবিটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ১৬১.৯৬ কোটি টাকার ব্যবসা করে ছবিটি।