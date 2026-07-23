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    ডবল সেলিব্রেশন, স্বামীর জন্মদিনে বিয়ের ৬ মাস পূর্তি উদযাপন মধুমিতার

    সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন মধুমিতা। চলতি বছর ২৩ জানুয়ারি ছোটবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অভিনেত্রী। এবার বিয়ের ছয় মাস পূর্তি এবং স্বামীর জন্মদিন একসঙ্গে পালন করলেন মধুমিতা।

    Published on: Jul 23, 2026, 18:30:26 IST
    By Swati Das Banerjee
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    সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন মধুমিতা। চলতি বছর ২৩ জানুয়ারি ছোটবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন অভিনেত্রী। এবার বিয়ের ছয় মাস পূর্তি এবং স্বামীর জন্মদিন একসঙ্গে পালন করলেন মধুমিতা।

    স্বামীর জন্মদিনে বিয়ের ৬ মাস পূর্তি উদযাপন মধুমিতার
    স্বামীর জন্মদিনে বিয়ের ৬ মাস পূর্তি উদযাপন মধুমিতার

    বিয়ের দিনের বেশ কিছু ভিডিয়ো, একসঙ্গে কাটানো বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মধুমিতা লেখেন, ‘তোমার বার্থডে, আমাদের ছয় মাস। এটা তোমার দিন। আমাদের ছোট্ট মাইলস্টোন। শুভ জন্মদিন ভালোবাসা।’ মধুমিতার এই পোষ্টের কমেন্ট বক্সে দেবমাল্য লেখেন, ‘অনেক ধন্যবাদ। চোখের পলকে ছয় মাস কেটে গেল।’

    প্রথম ছবিতে বিয়ের পর সারমেয়কে আদর করতে দেখা যায় দুজনকে। দ্বিতীয় ভিডিয়োটি বিয়ের পর বরণ করার সময়ের মুহূর্ত। এরপর একসঙ্গে কাটানো বেশ কিছু ভালো মুহূর্তের ছবি তুলে ধরেছেন মধুমিতা যার মধ্যে রয়েছে বিয়ের পর মন্দিরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে যাওয়ার সেই মুহূর্ত।

    প্রসঙ্গত, খুব শীঘ্র ‘অটবি’ নামের একটি ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে মধুমিতাকে। গতবছরের ডিসেম্বর মাসে একটি রোমাঞ্চকর থ্রিলারের কথা জানিয়েছিলেন পরিচালক সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি কে ভারতী এবং সিদ্ধি বিনায়ক ক্রিয়েশন প্রযোজিত এই ছবির নাম ‘অটবি’। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মধুমিতা সরকার, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিক, সাহেব চট্টোপাধ্যায় এবং ইনায়া চৌধুরী।

    Home/Entertainment/ডবল সেলিব্রেশন, স্বামীর জন্মদিনে বিয়ের ৬ মাস পূর্তি উদযাপন মধুমিতার
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