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    Madhubani Goswami: কাজ না পাওয়া নিয়ে খোঁচা! অর্থনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে যা করলেন মধুবনী

    Madhubani Goswami: চশমা নিয়ে হোক অথবা পোশাক, মধুবনীকে মাঝেমধ্যেই কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয় যদিও সেসব একেবারেই পাত্তা দেন না অভিনেত্রী। একসময় ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ হলেও এখন আর তিনি তেমনভাবে ধারাবাহিকে অভিনয় করেন না। নিজের ব্যবসা এবং সংসার এইসব কিছু নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত অভিনেত্রী।

    Published on: Jul 23, 2026, 08:00:14 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Madhubani Goswami: চশমা নিয়ে হোক অথবা পোশাক, মধুবনীকে মাঝেমধ্যেই কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয় যদিও সেসব একেবারেই পাত্তা দেন না অভিনেত্রী। একসময় ধারাবাহিকের পরিচিত মুখ হলেও এখন আর তিনি তেমনভাবে ধারাবাহিকে অভিনয় করেন না। নিজের ব্যবসা এবং সংসার এইসব কিছু নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত অভিনেত্রী। কিন্তু যেহেতু তিনি একটা সময় অভিনয় করেছিলেন তাই তাঁকে সিরিয়ালে কেন দেখতে পাওয়া যায় না, এই নিয়ে বহুবার বহু কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে।

    অর্থনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে যা করলেন মধুবনী
    অর্থনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে যা করলেন মধুবনী

    এমনই একটি কমেন্টের উত্তরে বুধবার অর্থাৎ ২২ জুলাই মধুবনী জানান, একটি গোটা সিরিয়াল প্রযোজনা করার সামর্থ্য রাখেন তিনি। কিন্তু শুধুমাত্র চান না বলেই করেন না। অন্যদিকে তিনি এতটাও অসামর্থ্য নন যে আগামী দিনে অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে হবে। নিজের ব্যবসা নিয়ে তিনি যথেষ্ট খুশি। তবে শুধুমাত্র এই উত্তরটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হননি অভিনেত্রী। এবার নিজের প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের ছবি পোস্ট করলেন মধুবনী।

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    অর্থনৈতিক সামর্থ্য যে কতটা সেটা বোঝানোর জন্য একটি বা দুটি নয়, চার চারটি ফ্ল্যাটের ছবি পোস্ট করলেন মধুবনী। টেনে আনলেন সিরিয়ালের চান্স না পাওয়ার প্রসঙ্গ। মধুবনীর কথায়, অর্থনৈতিক দিক থেকে সিরিয়াল করার কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। তিনি যতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন নিঃসন্দেহে ধারাবাহিক থেকেই অর্জন করেছেন কিন্তু তিনি সারাজীবন এই কাজটাই করে যাবেন এমন কোনও মানে নেই।

    মধুবনী লেখেন, ‘দীর্ঘদিন আমাকে টিভির পর্দায় দেখতে পাও না বলে অনেকেই মনে করছ যে আমি কাজের অফার পাই না। কিন্তু কেউ কি জানতে এসেছ যে কাজের অফার আসা সত্ত্বেও আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়েছে কি না? অর্থনৈতিক দিক থেকে ধারাবাহিকে কাজ করে যাও উপার্জন করেছি তার থেকেও অনেক বেশি উপার্জন করছি ব্যবসা থেকে। বাকি সময়টা দারুন কিছু উপন্যাস এবং গান গেয়ে সময় কাটাচ্ছি।’

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    সবশেষে অভিনেত্রী এও জানান, তিনি যে ক'টি ফ্ল্যাটের ছবি দিয়েছেন সেই ক'টি ফ্ল্যাট বর্তমান। এমন নয় যে তিনি একটি ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে অন্য একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। তেমনটা একেবারেই নয়। তাই সিরিয়ালে চান্স পাওয়া বা না পাওয়া নিয়ে যে কটাক্ষ তাঁকে শুনতে হয় সেটা শুধুই অবান্তর মন্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়।

    Home/Entertainment/Madhubani Goswami: কাজ না পাওয়া নিয়ে খোঁচা! অর্থনৈতিক সামর্থ্য দেখাতে যা করলেন মধুবনী
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