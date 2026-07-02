Mahesh Bhatt: আর করবেন না পরিচালনা, মহেশ ভাটের সিদ্ধান্তে মন খারাপ সিনে প্রেমিকদের
Mahesh Bhatt: যতই তিনি ব্যক্তিগত কারণে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ুন না কেন, বলিউডের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে চিরকালই নিজের জায়গা বজায় রেখেছেন মহেশ ভাট। ৯০ দশকে একের পর এক দুর্দান্ত ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। আজও যখন জখম, স্যার - এর মতো ছবির কথা মনে রাখেন দর্শকরা।
Mahesh Bhatt: যতই তিনি ব্যক্তিগত কারণে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ুন না কেন, বলিউডের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে চিরকালই নিজের জায়গা বজায় রেখেছেন মহেশ ভাট। ৯০ দশকে একের পর এক দুর্দান্ত ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। আজও যখন জখম, স্যার - এর মতো ছবির কথা মনে রাখেন দর্শকরা।
কিন্তু ১৯৯৯ সালে তিনি প্রযোজনায় মন দেওয়ার জন্য পরিচালনা থেকে সরে দাঁড়ান। যদিও ২০২০ সালে সড়ক ২ ছবির মাধ্যমে আবারও ফিরে আসেন তিনি। অনেকেই আশা করেছিলেন আবার হয়তো প্রবীণ পরিচালককে নতুনভাবে পেতে চলেছে দর্শকরা, কিন্তু দর্শকদের সেই আশায় জল ঢেলে সম্প্রতি পরিচালক সাফ জানিয়ে দিলেন আর কোনওদিন পরিচালকের আসনে বসবেন না তিনি।
আচমকা কেন পরিচালনা থেকে নিজেকে সরিয়ে দিলেন মহেশ? সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইম সিলেবাস সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, বর্তমান সময়ে একটি ছবির বিষয়বস্তু এবং নির্মাণের ধরণ অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়। এর ফলে একজন শিল্পীর সৃজনশীলতায় অনেকটাই বাধা পড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি আর কখনও পরিচালনায় ফিরবেন না। এখন শুধুই সিনেমা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে।
মহেশ বলেন, যদি সবকিছু আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে, একটি সিনেমা যদি ছকে বেঁধে তৈরি করতে হয় তাহলে সেখানে আলাদা করে তৈরি করার কিছু থাকে না। শিল্পীর স্বাধীনতা তখন অনেকটাই হারিয়ে যায়। গল্পকার যখন একঘেয়েমির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখে, তখন তার আর আলাদা করে দেওয়ার কিছু থাকে না। আজ ডিজিটাল প্লাটফর্ম শুধুমাত্র সংখ্যার পেছনে দৌড়াচ্ছে, যার ফলে নির্মাতারা নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু যদি কেউ এই ছকের বাইরে বের হওয়ার সাহস দেখান তবেই সিনেমা আবার নতুন পথ দেখবে।
খুব সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত ম্যায় বাপস আউঙ্গা। ইমতিয়াজের প্রশংসা করে মহেশ বলেন, এই ছবিটি আমার দেখা সেরা কাজ। আমি এটা নিয়ে লেখালেখিও করেছি। যখন আপনি মন থেকে কোন কাজ করেন তখন মানুষের মধ্যেও সেই সংবেদনশীলতা জন্মায়। একটা আলাদা এই আকর্ষণ তৈরি হয় তখন। রাত যতই অন্ধকার হোক না কেন, কিছু মানুষ অবশ্যই থাকবেন যারা গল্প বলার ধরণ পাল্টে দেবে।
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