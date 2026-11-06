জামাইকে দেখে কেঁদে ফেললেন শ্বশুর, 'রণবীর রামকে ছুঁয়েছে', মন্তব্য মহেশ ভাটের
বড় পর্দায় মুক্তির পর থেকেই রামায়ণ ভীষণ প্রশংসিত হচ্ছে। রাম চরিত্রে রণবীর কাপুরকে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। তবে ছবিটি দেখে আরও একজন প্রায় কেঁদেই ফেলেছেন তিনি হলেন রণবীর কাপুরের শ্বশুরমশাই মহেশ ভাট।
বড় পর্দায় মুক্তির পর থেকেই রামায়ণ ভীষণ প্রশংসিত হচ্ছে। রাম চরিত্রে রণবীর কাপুরকে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। তবে ছবিটি দেখে আরও একজন প্রায় কেঁদেই ফেলেছেন তিনি হলেন রণবীর কাপুরের শ্বশুরমশাই মহেশ ভাট।
সম্প্রতি ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহেশ বলেন, ‘বিরতির ঠিক আগে রামাকে ১৪ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হলো। আমার গলাটা যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি না কাঁদার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। আলো জ্বলে উঠলে আমি চোখের জল লুকানোর চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বেশি কিছু বলতেও পারলাম না। অসাধারণ অভিজ্ঞতা মানুষকে নির্বাক করে দেয়।’
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মহেশ ছবিটির পরিচালক নিতেশ তিওয়ারিরও প্রশংসা করেছেন, রাম ও রাবণের সংবেদনশীল চিত্রায়নের জন্য। তিনি রাবণ চরিত্রে যশের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে রাম চরিত্রে রণবীরের অভিনয় অভিনেতার এমন একটি দিক তুলে ধরেছে যা তার আগের ছবিগুলিতে অন্বেষণ করা হয়নি। তিনি বলেন, ‘রাবণ চরিত্রে যশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। নিতেশ তিওয়ারি সেই সমস্ত শক্তিকে সংযত করেছেন; এটি খুব সহজেই বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারত। আমি তখনও এর মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম যখন রণবীর প্রবেশ করে, এবং তার আগমনের সাথে সাথেই ছবিটি আমার কাছে ততটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তারপর সে ক্যামেরার দিকে হেঁটে এসে হাত জোড় করল। আমি দেখলাম সে তার ভেতরের এমন কিছুকে স্পর্শ করছে যা তার অন্য কোনো ছবিতে তাকে করতে বলা হয়নি। আমার মনে হলো সে তার ভেতরের ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছে। যখন পরিবারটি রামকে ঘিরে জড়ো হলো, মহাকাব্যটি পূর্ণতা পেল। অরুণ গোভিলের অভিনয় হৃদয়বিদারকভাবে পরিপূর্ণ ছিল।’
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বৃহস্পতিবার আলিয়া ভাট 'রামায়ণ'-এর সেট থেকে তাদের মেয়ে রাহার ছবি শেয়ার করে রণবীরের জন্য একটি আবেগঘন বার্তা লিখেছেন। ছবিটির প্রতি রণবীরের নিষ্ঠার প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, ‘তুমি এই ছবিটির জন্য নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছ এবং তারপরেও তার জন্য তোমার কাছে সবকিছু অবশিষ্ট ছিল। রণবীর, তোমার জন্য এবং সিনেমার এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতায় যারা তাদের হৃদয় ও আত্মা ঢেলে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত। কিছু গল্প আমাদের সকলের চেয়েও বড় হয় এবং রামায়ণ তাদের মধ্যে একটি।’
রামায়ণ সম্পর্কে
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত, রামায়ণ হলো ভারতীয় মহাকাব্যের একটি দুই পর্বের চলচ্চিত্র রূপান্তর। এই ছবিতে ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করেছেন। এই তারকাখচিত দলে আরও রয়েছেন অরুণ গোভিল, লারা দত্ত, রাকুল প্রীত সিং, বিবেক ওবেরয়, কুনাল কাপুর এবং কাজল আগরওয়াল। দ্বিতীয় পর্বে ভগবান হনুমানের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সানি দেওল।