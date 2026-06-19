Mainak Dhol: ওটিটি কাঁপাতে আসছেন মৈনাক, প্রেমের গল্পে কার বিপরীতে বাঁধবেন জুটি?

Mainak Dhol: ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের নজর কেড়েছিলেন অভিনেতা মৈনাক ঢোল। এরপর জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে সুদেব চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে মৈনাককে। এবার ধারাবাহিকের গণ্ডি পেরিয়ে ওটিটি প্লাটফর্মে প্রবেশ করতে চলেছেন মৈনাক।
Mainak Dhol: ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিকে অসাধারণ অভিনয় করে সকলের নজর কেড়েছিলেন অভিনেতা মৈনাক ঢোল। এরপর জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে সুদেব চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে মৈনাককে। এবার ধারাবাহিকের গণ্ডি পেরিয়ে ওটিটি প্লাটফর্মে প্রবেশ করতে চলেছেন মৈনাক।
সিরিজের পাশাপাশি এই মুহূর্তে মাইক্রো ড্রামার প্রতি দর্শকদের একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক একটি পর্ব শেষ হয়ে যায় তাই বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার প্রয়োজন হয় না। এইরকম বেশ কয়েকটি পর্ব মিলিয়ে তৈরি হয় এক একটি মিনি সিরিজ।
এই মিনি সিরিজেই এবার অভিনয় করবেন মৈনাক। সম্মান রায় পরিচালিত ‘গোলাপ’ সিরিজে অভিনয় করবেন তিনি। সিরিজটি প্রযোজনা করছেন অনন্ত শ্রীবাস্তব এবং জিরো ওয়ান স্টুডিও। মুখ্য ভূমিকায় মৈনাক ছাড়া অভিনয় করবেন অভিনেত্রী বৈশাখী দাম।
নায়ক নায়িকার ভালোবাসায় এবং আবেগকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এই সিরিজের গল্প। তবে প্রেমের উপাখ্যান হলেও এই সিরিজের গল্পে রয়েছে অসাধারণ টুইস্ট। তবে বেশি নয়, মাত্র দুটি এপিসোডের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে গোলাপ। মৈনাককে একদম অন্যরকম একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা।