    প্রেমচর্চা মাঝেই ১৯ বছরের ছোট হর্ষর সঙ্গে রাজস্থানের জৈন মন্দিরে মালাইকার!

    অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য আবারও চর্চায়। সম্প্রতি তাঁকে হর্ষ মেহতার সঙ্গে রাজস্থানের নারলাইয়ের আদিনাথ জৈন মন্দিরে দেখা গিয়েছে। গুঞ্জন তাঁরা নাকি প্রেম করছেন।

    Mar 31, 2026, 11:18:15 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য আবারও চর্চায়। সম্প্রতি তাঁকে হর্ষ মেহতার সঙ্গে রাজস্থানের নারলাইয়ের আদিনাথ জৈন মন্দিরে দেখা গিয়েছে। গুঞ্জন তাঁরা নাকি প্রেম করছেন। মালাইকা সেখানে প্রচারের আলো থেকে দূরে কিছু ব্যক্তিগত মুহূর্ত কাটাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও উপস্থিত ভক্তরা তাঁর ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভাইরাল হয়। সাদা কুর্তি ও প্যান্টে মালাইকার দেখা মেলে। ভক্তি সহকারে পুজো দেন তিনি। পুরো যাত্রাপথে হর্ষ মেহতাকে তাঁর পাশে থাকতে দেখা গিয়েছে।

    মন্দিরে মালাইকাকে দেখে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায় এবং তাঁর এক ঝলক দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভিড় বাড়তে দেখে মন্দির কর্তৃপক্ষকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হয়। এই সময়ে মালাইকাকে বেশ স্বচ্ছন্দ ও হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলেন এবং ভক্তদের অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে সেলফিও তোলেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মালাইকা বর্তমানে রাজস্থানের মনোরম মারওয়ার অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে ছুটি কাটাচ্ছেন।

    মালাইকা অরোরা এবং হর্ষ মেহতার সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মুম্বইয়ে এনরিকে ইগলেসিয়াসের কনসার্টে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর এই জুটি প্রথম চর্চায় আসেন। তাঁরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে আলাদাভাবে চলে গেলেও, তাঁদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা সবার নজর কাড়ে। পরে, তাঁরা প্রেম দিবসে ইতালিতে সুন্দর সময় কাটাতে দেখা যায় তাঁদের। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু তাঁদের ঘন ঘন একসঙ্গে উপস্থিতি ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে।

    মালাইকা সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে চলমান বিতর্ক নিয়ে খোলামেলা ভাবে কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এই বারবার ছড়ানো গুঞ্জনগুলো মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু তিনি এগুলোকে গুরুত্ব দেন না। মালাইকা বলেছেন যে, তিনি তাঁর ছেলে আরহান খানের সঙ্গে এই সব গুজব নিয়ে হাসেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি তাঁর জীবনের গল্পকে জনসাধারণের কৌতূহলের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে দেবেন না। রাজস্থানে তাঁর এই সফর ভক্তদের মনে আবারও নতুন করে প্রশ্ন জাগিয়েছে।

