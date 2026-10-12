নানার মৃত্যুর পরেই প্রয়াত অনস্ক্রিন মা মধু, কীভাবে মারা গেলেন অভিনেত্রী?
গত বৃহস্পতিবার চিরকালের জন্য সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন নানা পাটেকার। অভিনেতার মৃত্যুর শো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি কেউ। এখনও যেন মনে হচ্ছে নানা পাটেকরের মৃত্যুর খবর শুধুমাত্র একটি দুঃস্বপ্ন। এর মাঝেই আবার একটি খারাপ খবর শুনতে পাওয়া গেল বলিপাড়ায়।
গত বৃহস্পতিবার চিরকালের জন্য সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন নানা পাটেকর। অভিনেতার মৃত্যুর শো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি কেউ। এখনও যেন মনে হচ্ছে নানা পাটেকরের মৃত্যুর খবর শুধুমাত্র একটি দুঃস্বপ্ন। এর মাঝেই আবার একটি খারাপ খবর শুনতে পাওয়া গেল বলিপাড়ায়।
নানা পাটেকরের মৃত্যুর মাত্র চার দিনের মাথায় না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেতার অশ্লীল মা মধু কাম্বিকর। ১৯৯৫ সালে হাম দোনো এবং ১৯৯৭ সালে যশবন্ত ছবিতে নানা পাটেকারের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী। মাত্র চার দিনের ফারাকে এই দুই তারকার মৃত্যু সত্যি অবিশ্বাস্য।
গত ১২ অক্টোবর ৭৩ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে যান মধু। অভিনেত্রী বেশ কিছুদিন ধরেই অজ্ঞাত একটি রোগে ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে স্ট্রোক হওয়ার পর একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।
মহারাষ্ট্রের তথ্য ও জনসংযোগ অধিদপ্তর (এমডিজিপিআইআর) তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে এবং একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।
এমডিজিপিআইআর এক্স-এ (পূর্বতন টুইটার) মধুর মৃত্যু সম্পর্কে পোস্ট করে লিখেছে, ‘মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ প্রবীণ অভিনেত্রী মধু কাম্বিকরের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন, যিনি তাঁর অভিনয় ও বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে রূপালি পর্দায় নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।’
মধু ১৯৫৩ সালের ২৮ জুলাই বীড জেলার মালেগাঁও খুর্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর লাবণী নৃত্য পরিবেশনা এবং ' হেচ মাযা মাহের', 'রঘু ময়না', 'এক হোতা বিদূষক', 'জপতলেলা', 'দেবু', এবং 'ইয়েউ কা ঘরত'-এর মতো মারাঠি চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন । তিনি মঞ্চ নাটকেও অভিনয় করেছেন এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানেও কাজ করেছেন।
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