Serial Update: হল গৌরব-শোলাঙ্কির 'মিলন হবে কতদিনে'-র স্লট ঘোষণা, কোন মেগার জায়গা নিল এলা-গোরা?

‘গাঁটছড়া’ দিয়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পায় খড়ি-ঋদ্ধি থুরি গৌরব চট্টোপাধ্যায় আর শোলাঙ্কি রায়ের জুটি। দর্শকদের চাহিদায় ফিরছেন দুজনে। স্টার জলসায় অনেকদিন আগেই এসেছিল ‘মিলন হবে কতদিনে’ ধারাবাহিকের প্রোমো। এবার হল স্লট ঘোষণা। কোন মেগার জায়গা নিল এলা-গোরা? জলসার জনপ্রিয় জুটি পেল কি প্রাইম স্লট?
১ জানুয়ারি থেকে সম্প্রচার হবে ‘মিলন হবে কতদিনে’। রাত সাড়ে ৯টায় আসবে এই মেগা। অর্থাৎ এবার বিদায়ের পালা অনুরাগের ছোঁয়ার। স্টার জলসার তরফ থেকে প্রোমো শেয়ার করতেই, একজন কমেন্টে লিখলেন, ‘থ্যাঙ্ক গড এতদিনে শেষ হচ্ছে অনুরাগের ছোঁয়া’। আরেকজন লিখলেন, ‘সত্যি বলতে আর কোনো গল্প ছিল না’! তৃতীয় মন্তব্যে লেখা, ‘ভালো সময়ে দিয়েছে।’ অর্থাৎ, জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’-র মুখোমুখি হবে ‘মিলন হবে কতদিনে’।
সিরিয়ালে শোলাঙ্কির চরিত্রের নাম এলা। আর গৌরবের নাম গোরা। দুজনে একদম আলাদা স্বভাবের। ভাঙা জিনিসকে গড়তে ভালোবাসে এলা। ভালোবাসে স্বপ্ন দেখতে। গান-কবিতাই তাঁর জগত। এদিকে, মেয়েকে নিয়ে অবহেলা মায়ের। এলাকে নিদান দেয়, সাতদিনের মধ্যে চাকরি জোগাড় না করতে পারলে মায়ের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে হবে।
এদিকে গোরা, অর্থাৎ গৌরবের চরিত্রটি আবার প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাসই করে না। তাঁর মতে এটা নাকি একটা স্ক্যাম। সে ভাবে, মানুষকে ভুল পথে চালিত করে ভালোবাসা। এই দুটি মানুষই মুখোমুখি। তাহলে কি জমবে প্রেমটা? নাকি মুখোমুখি হলেই ঝামেলা লাগবে! অবশ্য, ঝগড়া থেকেই তো প্রেমের শুরু…! ‘মিলন হবে কতদিনে’ মেগায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন কৌশিক রায়। খুব সম্ভবত নেগেটিভ চরিত্রেই অভিনেতা।
এদিকে, এই মুহূর্তে বাংলার সবচেয়ে পুরনো ধারাবাহিক অনুরাগের ছোঁয়া। যা শুরু হয়েছিল ২০২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। সূর্য ও দীপার চরিত্র এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে, সাড়ে ৩ বছর পরেও চলছিল রমরমিয়ে। সম্প্রতি অনুরাগের ছোঁয়া থেকে সরে যান দিব্যজ্যোতি। কয়েক বছর এগিয়ে যায় গল্প। প্রধান চরিত্রে দেখা যাচ্ছে স্বস্তিকা ঘোষ, তিয়াসা ভট্টাচার্য, রাহুল মজুমদারকে।
News/Entertainment/Serial Update: হল গৌরব-শোলাঙ্কির 'মিলন হবে কতদিনে'-র স্লট ঘোষণা, কোন মেগার জায়গা নিল এলা-গোরা?