    রণবীরকে কেন 'শক্তিমান'-এর চরিত্রে চান না মুকেশ? ‘সুন্দর মুখও প্রয়োজন…’, যা বললেন তিনি

    মুকেশ খান্না প্রায়শই তাঁর মন্তব্যের জন্য চর্চায় থাকেন। যা প্রায়শ বিতর্কের জন্ম দেয়। মুকেশ খান্না, এর আগে রণবীর সিং এবং তাঁর ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি কেন 'শক্তিমান' ছবিতে রণবীর সিংকে চান না।

    Apr 18, 2026, 19:45:02 IST
    By Sayani Rana
    মুকেশ খান্না প্রায়শই তাঁর মন্তব্যের জন্য চর্চায় থাকেন। যা প্রায়শ বিতর্কের জন্ম দেয়। মুকেশ খান্না, এর আগে রণবীর সিং এবং তাঁর ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে তিনি কেন 'শক্তিমান' ছবিতে রণবীর সিংকে চান না।

    রণবীরকে কেন 'শক্তিমান'-এর চরিত্রে চান না মুকেশ? ‘সুন্দর মুখও প্রয়োজন…’, যা বললেন তিনি
    রণবীরকে কেন 'শক্তিমান'-এর চরিত্রে চান না মুকেশ? ‘সুন্দর মুখও প্রয়োজন…’, যা বললেন তিনি

    জুম-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুকেশ বলেন, ‘রণবীর একজন অসাধারণ অভিনেতা, ওঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি রয়েছে। ও ধুরন্ধর, গলি বয়, খিলজির মতো ছবি করতে পারে। কিন্তু শক্তিমানের জন্য শুধু একজন অভিনেতা নয়, একটা সুন্দর মুখও প্রয়োজন। যেমন, পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পৃথ্বীরাজ চৌহানের মতোই দেখতে হওয়া উচিত, ঠিক যেমন ওই ছবিতে অক্ষয় কুমারকে তার মতো দেখতে লাগেনি। আমি যখন ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করতাম, তখন পোশাক বদলাতে আমার দেড় ঘণ্টা সময় লাগত। আমি সাত ইঞ্চির মুকুট পরতাম।’

    মুকেশ আরও জানান যে, তাঁর বিরোধিতার কারণে তাঁর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, সনি পিকচার্স প্রকল্পটি নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। তিনি বলেন, ‘এটা আমার ক্ষতি। আমার কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে, কারণ সনি পিকচার্স আমাকে কোটি কোটি টাকা দিতে রাজি ছিল। আমি বললাম, দাঁড়ান, আমি এই অভিনেতা চাই না। ওঁরা অনড়, আমিও অনড়।’

    এরপর মুকেশ বললেন, ‘ওঁরা তারকা চায়, আমি তারকা চাই না। আমাকে অনুমতি দিলে আমি শক্তিমানের জন্য সারাদেশে অডিশন নেব। এতে প্রচার হবে এবং একজন সুদর্শন, সরল ও মহৎ ছেলেও পাওয়া যাবে। আমার মতে, এমন ভাবমূর্তির কোনও অভিনেতা নেই যিনি শক্তিমানের চরিত্রে অভিনয় করতে পারবেন।’

    রণবীর বর্তমানে 'ধুরন্ধর ২'-এর সাফল্য উপভোগ করছেন। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে রণবীরের পাশাপাশি আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী এবং সারা অর্জুনও অভিনয় করেছেন।

    চলচ্চিত্রটির বক্স অফিস কালেকশন

    ছবিটি ভারতে ১,৩২৩.৬২ কোটি টাকা (প্রায় ১৩.২৩ বিলিয়ন রুপি) আয় করেছে, যা এটিকে এ বছরের এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ আয়কারী চলচ্চিত্রে পরিণত করেছে।

    এই বছরের শুরুতে মুক্তি পাওয়া প্রথম পর্ব ‘ধুরন্ধর’ বিশ্বব্যাপী ১.৩০৭.৩৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। প্রথম পর্বে অক্ষয় খান্নাও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

