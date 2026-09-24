অবশেষে থামল লড়াই, মাত্র ৫৬ বছরেই না ফেরার দেশে মুশতাক খান
বরাবর পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন হাস্যরসাত্মক চরিত্রে। যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেছেন সেটাকেই করে তুলেছেন জীবন্ত। কিন্তু আর নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে কাউকে হাসানো হবে না। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলে অভিনেতা মুশতাক খান।
বরাবর পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন হাস্যরসাত্মক চরিত্রে। যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেছেন সেটাকেই করে তুলেছেন জীবন্ত। কিন্তু আর নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে কাউকে হাসানো হবে না। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলে অভিনেতা মুশতাক খান।
অভিনেতা দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করছিলেন ফুসফুসের ক্যানসারের সঙ্গে। অভিনেতার মৃত্যুর খবর হিন্দুস্তান টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার শিবম। তিনি জানিয়েছেন, আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৭ টায় না ফেরার দেশে চলে গেছেন মুশতাক।
তিনি ‘গদর ২’, ‘বাধাই দো’ এবং ‘স্ত্রী ২’-এর মতো সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্রগুলোরও অংশ ছিলেন। তিনি ‘কুছ রং পেয়ার কে আইসে ভি’-এর মতো শোতে কাজ করেছেন তিনি।
অক্ষয় কুমার এবং ক্যাটরিনা কাইফের সাথে ‘ওয়েলকাম’ (২০০৭) চলচ্চিত্রে তার সবচেয়ে পরিচিত অভিনয় ছিল, যেখানে তার 'মেরি এক তাং নকলি হ্যায়, মেন হকি কা বহোত বড় খিলাড়ি থা'। এক দিন উদয় ভাই...' মনোলোগটি আইকনিক হয়ে উঠেছে।