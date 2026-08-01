৫ দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে, তাও লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার নেন না নাসিরুদ্দিন
প্রায় এক স্বর্ণযুগ পার করে ফেলেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। ইতিবাচক নেতিবাচক সমস্ত চরিত্রে তিনি সমানভাবে অভিনয় করেছেন। মন জয় করেছেন বহু বহু দর্শকদের। খুব সম্প্রতি ম্যায় বাপস আউঙ্গা ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ৭৬ বছর বয়সী এই অভিনেতা।
প্রায় এক স্বর্ণযুগ পার করে ফেলেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। ইতিবাচক নেতিবাচক সমস্ত চরিত্রে তিনি সমানভাবে অভিনয় করেছেন। মন জয় করেছেন বহু বহু দর্শকদের। খুব সম্প্রতি ‘ম্যায় বাপস আউঙ্গা’ ছবিতে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ৭৬ বছর বয়সী এই অভিনেতা। যেমন সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে এই ছবি ঠিক তেমনি ব্যবসায়িক সাফল্যও অর্জন করেছে।
কিন্তু বিগত এত বছর ধরে অভিনয় করার পরেও কেন বারবার লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফিরিয়ে দিয়েছেন নাসিরুদ্দিন শাহ? এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে? গত শুক্রবার বড় পর্দায় ৫০ দিন পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ‘ম্যায় বাপস আয়ুঙ্গা’ ছবির গোটা টিম মুম্বইতে একটি সাকসেস পার্টির আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েই নাসিরুদ্দিন জানান, কেন তিনি বারবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাইফটাইম এচিভমেন্ট পুরস্কারের অফার ফিরিয়ে দেন।
নাসিরুদ্দিন বলেন, ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার অর্থ হলো যে আপনার কাজ এবার শেষ। আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কারও মনে নেই। আর ঠিক এই কারণেই আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করি না। আমি মনে করি না যে আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার এখনও অনেক পথ চলা বাকি। এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে করছি এবং আমি চাই এমন অনেক ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে।’
নাসিরুদ্দিন শাহ ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্যায়ারেলাল সিনেমায় তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেন এবং পরে 'হাম পাঁচ' ছবির মাধ্যমে বলিউডের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হন। ৮০-এর দশকে 'কর্মা', 'জলওয়া' এবং 'মালামাল'-এর মতো ছবির মাধ্যমে তিনি বক্স-অফিসে সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে 'স্পর্শ' এবং ১৯৮৪ সালে 'পার' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার এবং ২০০৫ সালে 'ইকবাল' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।
ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত 'ম্যায় বাপাস আউঙ্গা' ছবিটি প্রযোজনা করেছে বিড়লা স্টুডিওস ও অ্যাপ্লজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং উইন্ডো সিট ফিল্মসের মোহিত চৌধুরী ও শিবাসিশ সরকার। বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে এর যাত্রা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
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