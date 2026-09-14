'জানতামই না ও বিবাহিত', গোবিন্দাকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য নীলমের
সুনীতা আহুজাকে বিয়ে করার পর সেই খবর সকলের থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন গোবিন্দা। বলিউডের অন্দর থেকে বারবার গোবিন্দার একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনের খবর বহুবার ছড়িয়েছে।
সুনীতা আহুজাকে বিয়ে করার পর সেই খবর সকলের থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন গোবিন্দা। বলিউডের অন্দর থেকে বারবার গোবিন্দার একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনের খবর বহুবার ছড়িয়েছে। তবে যে অভিনেত্রীর সঙ্গে গোবিন্দার প্রেমের গুঞ্জন সবথেকে বেশি শোনা গিয়েছিল তিনি হলেন নীলম কোঠারি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এই গুঞ্জন নিয়ে সরাসরি মুখ খুললেন অভিনেত্রী।
টাইমস নাউকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার নীলম জানান, গোবিন্দার বিপরীতে যখন তিনি অভিনয় করতেন তখন তিনি বয়সে অনেকটাই ছোট ছিলেন। বাবা-মার কঠোর নির্দেশ ছিল যাতে তিনি কোনও সম্পর্কে না জড়িয়ে পড়েন। সব থেকে বড় কথা তিনি নাকি জানতেনই না যে গোবিন্দা বিবাহিত।
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অভিনেত্রী বলেন, তখন আমার বয়স ভীষণ কম। আমি পরে জানতে পারি গোবিন্দা বিবাহিত ছিলেন। আর সেই সময় আমার বয়স অনেকটাই কম ছিল, সব থেকে বড় কথা আমার বাবা মা এই বিষয় নিয়ে অত্যাধিক কড়া ছিলেন। তাই কোনও সম্পর্কে জড়ানোর সুযোগ ছিল না। আমি যেহেতু তখন খুব ছোট ছিলাম তাই শুটিং ফ্লোরে আমার সঙ্গে কেউ না কেউ আসছেন আমার পরিবার থেকে।
নীলম জানান, তিনি বা তাঁর স্বামী কেউই এই গুঞ্জন নিয়ে কখনও বিচলিত বোধ করেননি। নীলমের স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০ বছর আগে যদি কিছু ঘটেও থাকে সেই সম্পর্কে তিনি জানেন না কিছু। যে বিষয় নিয়ে তিনি কিছু জানেন না সেই বিষয়টি আঁকড়ে ধরে থাকার কোনও মানে হয় না বলে মনে করেন অভিনেত্রীর স্বামী তথা অভিনেতা সমীর সোনি।
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প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা নীলমের প্রতি তাঁর অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন নীলমকে বিয়ে করার জন্য তিনি সুনীতার সঙ্গে বাগদান পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিলেন। নীলমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এতটাই তীব্র ছিল যে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি।
অভিনেতা স্বীকার করেছিলেন, সেই সময় তিনি বারবার সুনীতাকে নীলমের মতো হতে বলতেন। দুজনে তুলনা করতেন বারবার। কিন্তু পরবর্তীকালে সুনীতা বিয়ের জন্য জোরাজোরি করায় গোবিন্দা, বিয়েতে রাজি হন না হলে হয়তো তিনি নীলমকেই বিয়ে করতেন। তবে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে নীলম বারবার জানিয়েছেন যে তিনি গোবিন্দার প্রতি কখনওই আকৃষ্ট ছিলেন না।