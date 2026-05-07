‘সরকে চুনরি’ বিতর্কে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন নোরা! নিলেন বড় দায়িত্বও

‘সরকে চুনরি’ বিতর্কে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন নোরা! নিলেন বড় দায়িত্বও
মার্চ মাসে কন্নড় ভাষার সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র ‘কেডি: দ্য ডেভিল’-এর ‘সরকে চুনরি তেরি’ গানটি মুক্তি পাওয়ার পর একটি বিশাল বিতর্ক শুরু হয়। নোরা ফাতেহি এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনীত গানটির ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ও কোরিওগ্রাফির জন্য তীব্র সমালোচনার শিকার হয়। তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর, গানটিতে অশ্লীলতার বিতর্ককে কেন্দ্র করে জাতীয় মহিলা কমিশন অভিনেতা নোরা ফাতেহি, সঞ্জয় দত্ত এবং অন্যদের তলব করে। বৃহস্পতিবার ৭ মে, নোরা জাতীয় মহিলা কমিশনের সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চান।
বৃহস্পতিবার, এই বিতর্ক প্রসঙ্গে নোরা দিল্লিতে কমিশনের সামনে হাজির হন। এর আগে, অভিনেত্রী গানটির হিন্দি সংস্করণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনি কেবল কন্নড় সংস্করণের জন্যই শ্যুটিং করেছিলেন এবং গানটি হিন্দিতে রূপান্তরের আগে তাঁর অনুমতি নেওয়া হয়নি।
কমিশনের সামনে হাজিরা দেওয়ার পর, নোরা সাংবাদিকদের জানান যে তিনি লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তা জমা দিয়েছেন। এই অভিনেত্রী আরও বলেন যে, একজন জনপরিচিত ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী হওয়ার সঙ্গে যে দায়িত্ব আসে, তা তিনি বোঝেন।
তাঁর কথায়, ‘আমি কমিশনের সামনে হাজির হয়েছিলাম এবং ক্ষমা চেয়েছি। আমি কেবল এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলাম। কাউকে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু একজন শিল্পী হিসেবে অবশ্যই আমাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। আমি অবশ্যই ক্ষমা চেয়েছি, আমরা সব কিছু লিখিতভাবে জানিয়েছি।’ নোরা আরও জানিয়েছেন যে, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি অনাথ মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘ওঁরা খুব সাহায্য করেছে। সমাজের প্রতিদান দেওয়াটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা কয়েকজন অনাথ মেয়ের পড়াশোনার খরচ বহন করব। এই ঘটনার পর এটাই আমাদের লক্ষ্য।’
গত মাসে, অভিনেতা সঞ্জয় দত্তও এনসিডব্লিউ-এর সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনিও সমাজে 'অনিচ্ছাকৃত' ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে, সঞ্জয় দত্ত সমাজকল্যাণ ও নারী ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ৫০ জন আদিবাসী বালিকার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
প্রেমস পরিচালিত সর্বভারতীয় কন্নড় চলচ্চিত্র ‘কেডি: দ্য ডেভিল’- এর একটি অংশ হল ‘সরকে চুনরি’। গানটিতে অভিনয় করেছেন নোরা ফাতেহি এবং সঞ্জয় দত্ত। গানটিতে অশালীন ইঙ্গিত আছে বলে অভিযোগ করা হয়।
গানটির লিরিক্যাল ভিডিয়োটি বর্তমানে ইউটিউব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ছবিটির অফিশিয়াল মিউজিক পার্টনার আনন্দ অডিয়ো গানটি হিন্দি, মালয়ালম, তামিল, তেলুগু এবং কন্নড় ভাষায় আপলোড করেছিল।
গত মাসে, নোরা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন। ক্যাপশনে এই অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী লিখেছেন, ‘আমি চাই না যে কেউ ভাবুক আমি এটাকে সমর্থন করি। এই চাপের কারণে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ, সৌভাগ্যবশত নির্মাতারা এটা সরিয়ে নিয়েছেন।’ গানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।