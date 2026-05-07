    পলাশের বিরুদ্ধে জাত নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করার অভিযোগ স্মৃতির বন্ধুর! মুখ খুললেন গায়কের আইনজীবী

    স্মৃতি মন্দনা প্রাক্তন প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই চর্চায় রয়েছেন। স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু গায়কের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন। সম্প্রতি, তিনি পলাশের বিরুদ্ধে স্মৃতির জাত নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করারও অভিযোগ করেছেন।

    May 7, 2026, 14:50:53 IST
    By Sayani Rana
    স্মৃতি মন্দনা প্রাক্তন প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই চর্চায় রয়েছেন। পলাশের বিরুদ্ধে স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে ছিল এবং এরপর স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু গায়কের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন। সম্প্রতি, তিনি পলাশের বিরুদ্ধে স্মৃতির জাত নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করারও অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে এবার পলাশের আইনজীবী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    আইনজীবী কী বলেছিলেন?

    আইনজীবী বলেন, ‘যদি ওই সব কিছু ২২ নভেম্বর ঘটে থাকে, তাহলে এখন মে মাস। এখনও কোনও অভিযোগ আসেনি কেন? এখনও পর্যন্ত তিনি শুধু আর্থিক বিষয় নিয়েই কথা বলেছেন, কিন্তু এর আগে জাতপাত নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে তার উদ্দেশ্য ভালো নয় এবং তিনি প্রচারের জন্য এটা করছেন। আমরা তাঁকে আইনগত ভাবে জবাব দেব।’

    তিনি আরও বলেন, ‘তিনি এই সমস্ত চাপ প্রয়োগের কৌশল ব্যবহার করছেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, বম্বে হাইকোর্ট তাঁকে মানহানির মামলায় দু’বার তলব করেছিল, কিন্তু তিনি হাজির হননি। এখন, মানহানির মামলাটি তুলে নিতে বা তাঁর সঙ্গে মীমাংসা করতে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, তিনি এই মিথ্যা নৃশংসতার মামলাটি দায়ের করেছেন।'

    পলাশের বিরুদ্ধে অভিযোগটি কী?

    উল্লেখ্য যে, বুধবার প্রকাশ্যে আসে যে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আইনে পলাশের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগটি দায়ের করেছেন স্মৃতি মন্দনার শৈশবের বন্ধু বিজ্ঞান প্রকাশ মানে।

    অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ঘটনাটি ২২ নভেম্বর সাংলি-আস্তা রোডের টোল প্লাজায় ঘটেছিল। তর্কাতর্কির সময়, পলাশ তাঁর জাতপাত নিয়ে তাঁকে গালিগালাজ করে। পুলিশ পরবর্তীতে পলাশের বিরুদ্ধে আইপিসির ৩(১), ৩৫১(২), এবং ৩৫২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

    উল্লেখ্য যে, স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর মানে এর আগেও পলাশের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। মানে দাবি করেন যে তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিযোগ করেন যে পলাশ স্মৃতির সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন এবং অন্য এক মহিলার সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা পড়েছিলেন।

    হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানে বলেন, ‘আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম যখন পলাশকে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে হাতে-নাতে ধরা হয়। দৃশ্যটি ছিল ভয়াবহ।’

    মানের মতে, তিনি স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু এবং মন্দনা পরিবারের মাধ্যমেই পলাশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মানে পলাশের বিরুদ্ধে ৪০ লক্ষ টাকার প্রতারণার মামলা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছেন যে, পলাশের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে, পলাশ এ পর্যন্ত এই অভিযোগগুলোকে মিথ্যা বলে দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে এই সবই ভিত্তিহীন।

