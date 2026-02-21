বঙ্গভূষণ পাচ্ছেন পরমব্রত, ভাষা দিবসেই এল বড় সুখবর, আর কারা আছেন তালিকায়?

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের দিনেই বড় সুখবর। প্রকাশ্যে এল এই বছরের বঙ্গ সম্মানের তালিকা। এই বছর সিনেমা জগতে বিশেষ অবদানের জন্য বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া বঙ্গবিভূষণ এবং বঙ্গভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন কারা, দেখে নিন সেই তালিকা।
পরমব্রত ছাড়া বঙ্গভূষণ সম্মান তালিকায় নাম রয়েছে গায়ক মনোময় ভট্টাচার্য, রূপঙ্কর বাগচী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সি, কার্তিক দাস বাউলের নাম।
গানের জগতে অসামান্য অবদানের জন্য এই বছর বঙ্গবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হলেন নচিকেতা চক্রবর্তী। বঙ্গবিভূষণ সম্মানিত হলেন গায়িকা শ্রীরাধা বন্দোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র এবং ইমন চক্রবর্তী। ওই একই সম্মানে সম্মানিত হলেন গায়ক বাবুল সুপ্রিয়।
বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রাপ্তির তালিকায় রয়েছেন অন্যতম কবি তথা গীতিকার শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় রয়েছেন অনন্ত মহারাজ, গনেশ চন্দ্র হালুই, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়।
