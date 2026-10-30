২৫০ টির বেশি সিনেমায় করেছেন অভিনয়, জানেন পরেশের প্রিয় ১১ টি সিনেমার নাম?

২৫০ টির বেশি সিনেমায় করেছেন অভিনয়, জানেন পরেশের প্রিয় ১১ টি সিনেমার নাম?
প্রায় চার দশক ধরে চলচ্চিত্র জগতের অংশ পরেশ রাওয়াল। নেতিবাচক থেকে কমেডি, সব রকম চরিত্রই তিনি অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় পরেশ রাওয়াল জানান, দীর্ঘ কর্মজীবনে মাত্র ১১ টি ছবিকেই তিনি ভাল বলে মনে করেন।
প্রায় চার দশক ধরে চলচ্চিত্র জগতের অংশ পরেশ রাওয়াল। নেতিবাচক থেকে কমেডি, সব রকম চরিত্রই তিনি অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি এক আলাপচারিতায় পরেশ রাওয়াল জানান, দীর্ঘ কর্মজীবনে মাত্র ১১ টি ছবিকেই তিনি ভাল বলে মনে করেন।
সম্প্রতি পরেশ আদিত্য রাওয়াল, অনন্ত মহাদেবন, শারিব হাশমি এবং তননিষ্ঠা চ্যাটার্জীর সঙ্গে জাগরণ চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁদের ছবি ‘পাস্ট টেন্স’-এর প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে পরেশকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে থাকা ছবির সংখ্যা কখনও গুনে দেখেছেন কি না। বর্ষীয়ান এই অভিনেতা হেসে বলেন, ‘না। যে ভালো ছবিগুলো আছে, সেগুলো আমার শুধু মনেই থাকে।’
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সঞ্চালক যখন বলেন যে তিনি হয়তো প্রায় ২৫০টি ছবিতে অভিনয় করেছেন, তখন পরেশ বলেন যে সংখ্যাটি আরও বেশি হতে পারে, তবে সেগুলোর মধ্যে মাত্র ১১টিকেই তিনি ভালো বলে মনে করেন।
এরপর পরেশ তাঁর তালিকার কয়েকটি সিনেমার কথা স্মরণ করে বলেন, 'এমন একটি চরিত্র ছিল যা করতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি এতে অনেক পরিশ্রম করেছিলাম এবং সেটি ছিল 'সর্দার' (১৯৯৩)। আমি একটি বায়োপিক করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এটি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিল। আরেকটি চরিত্র, সেটিও একরকম বায়োপিক ছিল, সেটি হলো 'তামান্না' (১৯৯৭)। কিন্তু সেই সিনেমার দ্বিতীয়ার্ধটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল। এটি টিকু নামের এক বাস্তব জীবনের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।'
'তারপর আসে 'ওই লাকি লাকি ওই' (২০০৮)। এটাও আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। 'মুম্বাই মেরি জান' (২০০৮)-এ আমি একটি চমৎকার চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'দ্য স্টোরিটেলার' (২০২৫)-এ খুব মজা পেয়েছিলাম, এরপর 'হেরা ফেরি' (২০০০), 'ডাকায়েত' (১৯৮৭) ইত্যাদি। আমি ১১টির সবগুলোর তালিকা করতে পারব না, কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে এমন ১১টি সিনেমা আছে।' বলেন পরেশ।
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পরেশ রাওয়ালের কর্মজীবন সম্পর্কে
পরেশ ১৯৮৪ সালে 'হোলি' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রাথমিকভাবে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। 'নাম' (১৯৮৬), 'কবজা' (১৯৮৮) এবং 'স্যার' (১৯৯৩)-এর মতো ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন। 'স্যার' এবং 'ওহ চোকরি' ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।
'হেরা ফেরি' (২০০০) ছবিতে বাবুরাও গণপতরাও আপতের চরিত্রে তাঁর অভিনয় অন্যতম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি হাঙ্গামা, গরম মসালা, চুপ চুপ কে, ভাগম ভাগ এবং ওয়েলকাম-সহ বেশ কয়েকটি কমেডি ছবিতে অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি সর্দার, ওএমজি – ওহ মাই গড! এবং টেবিল নং ২১-এর মতো ছবিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০১৪ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।