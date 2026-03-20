    'ধুরন্ধর ২'-এর রিভিউ নিয়ে এক আরজের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন পরেশ! একে-অপরকে কী বললেন তাঁরা?

    Mar 20, 2026, 21:08:16 IST
    By Sayani Rana
    'ধুরন্ধর ২' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছে। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই ছবিটি নিয়ে ট্রোলিং ভিডিয়ো তৈরি করছে। বিখ্যাত আরজে সাইমাও ‘ধুরন্ধর ২’ প্রসঙ্গে এমনই একটি রিভিউ শেয়ার করেছেন। পরেশ রাওয়াল আরজে সাইমার শেয়ার করা ভিডিয়োটি নিয়ে কটাক্ষ করেন। এরপর সাইমা পরেশ রাওয়ালকে জবাব দেন।

    আরজে সাইমার শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে দু'জন কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে ‘ধুরন্ধর ২’-এর রিভিউ ও উপহাস করতে দেখা যায়। এই রিভিউটি শেয়ার করে আরজে সাইমা লিখেছেন, ‘হাহাহা... ধুরন্ধরের সেরা রিভিউ।’ অভিনেতা পরেশ রাওয়াল একই ভিডিয়োটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘বোকা সাংবাদিক হিসেবে আপনার চাকরি নিরাপদ। এটা কেউ চায় না।’

    পরেশ রাওয়ালের জবাবটি অনেকেই পছন্দ করেননি। আরজে সাইমাও পরেশ রাওয়ালকে জবাব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘তথ্যগুলো ঠিক করুন। আমি সাংবাদিক নই। আপনি একজন অভিনেতা মাত্র, যিনি বাস্তব জীবনে নিজের শিল্প থেকে অনেক দূরে।’

    পরেশ রাওয়াল ও সাইমার এই ঝগড়া নিয়ে নেটিজেনরা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অনেকেই পরেশ রাওয়ালকে দোষারোপ করছেন, আবার কেউ কেউ আরজে সাইমাকে ট্রোল করছেন। একজন লিখেছেন, ‘কিন্তু পরেশ রাওয়াল তো একটু ঠিক আছেন। আপনি একটা বোকা।’ আরো একজন লিখেছেন, ‘পরেশ রাওয়াল তো প্রস্রাব পান করেন, তার সঙ্গে তর্ক করে নিজের মান নামিয়ে আনবেন না।’ সাইমার সমর্থনে একজন লিখেছেন, ‘কৃষ্ণা, পরেশ রাওয়াল কি বলেছেন যে তিনি একজন অভিনেতা? এখন তো তিনি শুধু একজন অন্ধ ভক্ত।’ আরও একজন লিখেছেন, ‘পরেশ রাওয়ালের এমন জবাবই প্রাপ্য।’

    তাঁদের মতে, সরকারের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্যই আদিত্য ধর ছবিটি বানিয়েছেন। তবে, অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ধুরন্ধর ভারতীয় সিনেমার চেহারা পাল্টে দেবে। ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো ব্যবসা করছে। এটা ১৯ মার্চ মুক্তি পায়। প্রথম দিনেই ছবিটা ১০০ কোটি টাকার বেশি আয় করে।

