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    Jagapathi Babu: 'খারাপ রিভিউ ছবিকে সফল করতে সাহায্য করেছে...', ‘পেড্ডি’ নিয়ে যা বললেন জগপতি বাবু

    Jagapathi Babu: বড় পর্দায় মুক্তির পর থেকেই সমালোচনার শিকার হয়েছে পেড্ডি। তবে বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতার জন্য গোটা ছবির টিম সোমবার হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে মিলিত হন।

    Jun 8, 2026, 22:29:17 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Jagapathi Babu: বড় পর্দায় মুক্তির পর থেকেই সমালোচনার শিকার হয়েছে পেড্ডি। তবে বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতার জন্য গোটা ছবির টিম সোমবার হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে মিলিত হন। এই অনুষ্ঠানে রামচরণ, পরিচালক বুচি বাবু সানা, ছবির প্রযোজক, উপস্থাপক তথা পরিবেশক উপস্থিত ছিলেন। এই ছবিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন জগপতি বাবু। তিনি সম্প্রতি এই সিনেমার খারাপ রিভিউ নিয়ে আলোচনা করেছেন অনুষ্ঠানে।

    পেড্ডি নিয়ে যা বললেন জগপতি বাবু
    পেড্ডি নিয়ে যা বললেন জগপতি বাবু

    এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জগপতি বলেন, এই ছবিটি মুক্তির পর দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। ছবি মুক্তির আগে থেকেই গোটা টিমকে লড়াই করতে হয়েছিল সকলের সঙ্গে। তবে এক্ষেত্রে দুবার লড়াই হয়েছিল একটি ছবি মুক্তির আগে, একটি ছবি মুক্তির পর। সৌভাগ্যবশত দুবারই সকালে জিতেছে।

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    পরিচালক বলেন, ছবিটির বিষয়বস্তু এমনই ছিল যে দর্শকরা তীব্র সমালোচনা করতে পারতেন। তবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এই ছবিকে সফল বানিয়েছে। রামচরণের মতো একজন তারকাকে এমন ছবিতে অভিনয় করানোর জন্য রাজি করানো ভীষণ কঠিন। ছবিটি যদি ব্যর্থ হত তাহলে মানুষ তীব্র সমালোচনা করত, কিন্তু রাম খুব ভালোভাবে ছবিটি সামলেছেন। তিনি এই ছবির জন্য কোনও সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুপারম্যান।

    ছবি নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। যারা খারাপ সমালোচনা লিখেছেন তাদের আরো বেশি করে ধন্যবাদ। অজান্তেই আপনারা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। খারাপ রিভিউ ছবিকে সফল করতে সাহায্য করেছে।

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    বিতর্ক প্রসঙ্গে

    এই ছবিতে আপত্তিকর দৃশ্য এবং নারীদের অন্য হিসেবে দেখানোর ফলে একটি বিশাল বড় বিতর্ক তৈরি হয়। দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শুধু নয়, গোটা বিশ্বজুড়ে এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করা হয়। ভক্তরা প্রশ্ন তুলেছেন, এই একই পরিস্থিতি কেন বারবার হয়? এর আগেও গেম চেঞ্জার ছবিতে কিয়ারার সঙ্গেও একই জিনিস ঘটে। এবারেও তাই।

    বক্স অফিসের বাইরেও একটি বড় কথোপকথন বিতর্ক সত্ত্বেও, ‘পেড্ডি’ বক্স অফিসে শক্তিশালী পারফরম্যান্স চালিয়ে যাচ্ছেন, মুক্তির দু'দিনের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ১৫০ কোটিরও বেশি সংগ্রহ করেছেন বলে জানা গেছে।

    Home/Entertainment/Jagapathi Babu: 'খারাপ রিভিউ ছবিকে সফল করতে সাহায্য করেছে...', ‘পেড্ডি’ নিয়ে যা বললেন জগপতি বাবু
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