    Parambrata-Piya: প্রেমদিবসে দিলেন ছেলে-বরের আদুরে ছবি! পরমব্রত-পুত্র নিষাদ মায়ের মতো দেখতে? কী বলছেন পিয়া

    ‘মাই ফানি ভ্যালেন্টাইন্স’, প্রেমদিবসে ছেলে আর বরের আদুরে ছবি শেয়ার করলেন পরমব্রত। নিষাদকে কি তাঁর মতো দেখতে! কী বললেন পিয়া?

    Published on: Feb 14, 2026 12:57 PM IST
    By Tulika Samadder
    প্রেমদিবসে বর আর ছেলের মিষ্টি ছবি শেয়ার করে নিলেন পিয়া চক্রবর্তী। ২০২৫ সালের জুনে মা হয়েছেন তিনি। খুদের বয়স মাত্র মাস আটেক। ইতিমধ্যেই এই কিউটের ডিব্বা মন কেড়ে নিয়েছে নেটপাড়ার। ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে পিয়ার শেয়ার করা ছবিতে ভালোবাজা উজার করে দিল নেটপাড়া।

    ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন ছেলে আর বরের ছবি দিলেন পিয়া।
    ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন ছেলে আর বরের ছবি দিলেন পিয়া।

    ছবিটা তোলা হয়েছে কোনো এক রেস্তোরাঁয়। টেবিলের উপর বসে আছে জুনিয়র। আর চেয়ারে বসে ছেলেকে আগলে রেখেছেন পরমব্রত। একটি ছবিতে নিষাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল পরমব্রতকে। আরেকটা ছবিতে আবার ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছেলের মতো করেই মুখটা হাঁ করেছেন পরম। আর ছবি দুটি শেয়ার করে পরমব্রত লিখলেন, ‘মাই ফানি ভ্যালেন্টাইন্স’।

    এই পোস্টে পিয়ার পরিচিত এক মহিলা মন্তব্য করেছেন, ‘এই একেবারে তোর মতো দেখতে লাগছে’। আর তাতে পিয়ার মন্তব্য, ‘জানি’। সঙ্গে আবেগে চোখে জল চলে আসার ইমোজি।

    পিয়ার মন্তব্য।
    পিয়ার মন্তব্য।

    ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বিয়ে করেন পরমব্রত ও পিয়া। বছরখানেকের প্রেম, তারপর বিয়ে। একেবারেই সাদামাটা ছিল আয়োজন। বাড়িতেই রেজিস্ট্রি, তারপর একটা পার্টি কাছের মানুষদেরকে নিয়ে। এরপর ২০২৫ সালে বিয়ের দেড় বছরের মাথায় জন্ম নিষাদের।

    জুন মাসে দুজনের কোলে আসে ছোট্ট রাজপুত্র। ছেলের নাম নষাদ রেখেছেন তাঁরা। জন্মের পর খুদেকে লম্বা সময় সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখলেও, শারদীয়ায় ছেলের সঙ্গে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মুখ দেখান নিষাদের। অবশ্য অনেকগুলো ডাক নামে আছে তার। মায়ের কাছে সে ‘নডি’, আবার বাবা পরমব্রতর কাছে সে ‘জুনিয়র’। ইতিমধ্যে বেশ ঘটা করে হয়ে গিয়েছে নিষাদের মুখে ভাতের অনুষ্ঠানও। যেখানে অতিথি হয়ে হাজির ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির তারকারা, এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

    ২০২২ সালে অনুপম রায়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয় পিয়ার। বছর পাঁচেকের বিয়ে ভাঙার খবরে বেশ অবাক হয়েছিল নেটপাড়া। এরপর দেড় বছরের মাথায় পরমব্রতর সঙ্গে বাঁধেন গাঁটছড়া। যদিও বিয়ের পরপর বেশ কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল দুজনকে। পরমব্রত জানিয়েছিলেন, সেই কটাক্ষভরা কমেন্টগুলো তাঁকে প্রথমদিকে খুব কষ্টও দিত। তবে পরে বুঝেছেন যে, এসব যত অগ্রাহ্য করা যায় ততই ভালো।

    News/Entertainment/Parambrata-Piya: প্রেমদিবসে দিলেন ছেলে-বরের আদুরে ছবি! পরমব্রত-পুত্র নিষাদ মায়ের মতো দেখতে? কী বলছেন পিয়া
