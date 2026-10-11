স্বামী-সন্তানের সঙ্গে ভ্যাকেশন মুডে গর্ভবতী কিয়ারা, সমুদ্র সৈকতে কাটালেন সময়

স্বামী-সন্তানের সঙ্গে ভ্যাকেশন মুডে গর্ভবতী কিয়ারা, সমুদ্র সৈকতে কাটালেন সময়
খুব সম্প্রতি দ্বিতীয়বার বাবা-মা হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে সকলকে জানিয়েছেন কিয়ারা আডবানী এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। এই খবর শোনা মাত্রই সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকা দম্পতিকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়েছেন সকলে। এবার স্বামী এবং মেয়ে সারায়াকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে ছুটির আমেজে মাতলেন অভিনেত্রী।
খুব সম্প্রতি দ্বিতীয়বার বাবা-মা হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে সকলকে জানিয়েছেন কিয়ারা আডবানী এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। এই খবর শোনা মাত্রই সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকা দম্পতিকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়েছেন সকলে। এবার স্বামী এবং মেয়ে সারায়াকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে ছুটির আমেজে মাতলেন অভিনেত্রী।
এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেন কিয়ারা, যেখানে ছুটির আমেজে মেতে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। প্রথম ছবিটি সমুদ্রের মধ্যে জলকেলি করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। দ্বিতীয় ছবিটি খুব স্পেশাল। বালির ওপর তিন সদস্যের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মাঝখানেরটা অবশ্যই মেয়ের।
একটি ছবিতে সমুদ্রের ধারে রোদ পোহাতে দেখা যায় কিয়ারাকে। বহুদিন পর ছুটি কাটাতে গিয়ে যে তিনি ভালই এনজয় করছেন সেটা অভিনেত্রীর ছবি দেখলেই বোঝা যায়। একটি ছবিতে আবার ছোট্ট রাজকন্যার ছোট্ট দুটি পা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বালিতে মাখামাখি অবস্থায়। সে যে বাবা মায়ের সঙ্গে ভালোই এনজয় করছে সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
একদম শেষ ছবিতে ভীষণ সুন্দর একটি হলুদ রঙের গাউনে সেজে থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ওই একই রংয়ের পোশাক পরেন সিদ্ধার্থ। দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার পর আবার যে সেই মাম্মা গ্লো ফিরে এসেছে কিয়ারারা মুখে, সেটা নজর এড়াইনি স্পেশাল মিডিয়া ইউজারদের।
ছবিগুলোতে কিয়ারার উজ্জ্বলতায় ভক্তরা মুগ্ধ হয়েছেন। কিয়ারার ছবিগুলোতে একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘মাদার গ্লো।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘মাতৃত্ব তোমাকে কবিতার মতো মানিয়েছে, কিই।’ আরেকটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘মা, তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছো।’
৭ অক্টোবর, কিয়ারা নিজের, সিদ্ধার্থ ও সারায়ার একজোড়া বোনা শিশুর বুটি হাতে ধরে থাকা একটি ছবি শেয়ার করে তার দ্বিতীয় গর্ভধারণের খবরটি জানান। ইনস্টাগ্রামের ক্যাপশনে কিয়ারা লিখেছেন, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি পেয়ে আবারও ধন্য হলাম। আমাদের হৃদয় ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।’
গত বছরের নভেম্বরে কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ তাদের কন্যা সারায়াকে স্বাগত জানান। মা হওয়ার পর কিয়ারা আবার কাজে ফেরেন এবং এই বছর যশের 'টক্সিক' ছবিতে অভিনয় করেন, যে চরিত্রটিকে তিনি 'ক্যারিয়ার-নির্ধারক' বলে অভিহিত করেছিলেন।কিয়ারা আদভানি এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁদের ২০২১ সালের ছবি ‘শেরশাহ’-এর সেটে। এই যুদ্ধভিত্তিক ছবিতে সিদ্ধার্থ পরমবীর চক্র প্রাপক ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার চরিত্রে অভিনয় করেন। অন্যদিকে, কিয়ারা অভিনয় করেছিলেন তাঁর প্রেমিকা ডিম্পল চিমার চরিত্রে।
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