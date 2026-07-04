Preity Zinta: বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ প্রীতি জিন্টা, গুগল-মেটাকে নিয়ে কী নির্দেশ আদালতের?
Preity Zinta: ডিপফেক ভিডিও, বিকৃত ছবি ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে এর মধ্যে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবার সেই পথেই হাঁটলেন প্রীতি জিন্টা। বোম্বে হাইকোর্টের কাছে অভিনেত্রীর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়া তাঁর মুখ এবং নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।
ডিপফেক ভিডিও, বিকৃত ছবি ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে এর মধ্যে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এবার সেই পথেই হাঁটলেন প্রীতি জিন্টা। বোম্বে হাইকোর্টের কাছে অভিনেত্রীর অভিযোগ, অনুমতি ছাড়া তাঁর মুখ এবং নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একাধিক ডিপফেক ভিডিও, এ আই ব্যবহার করে তৈরি করা ছবি।
আদালতের কাছে প্রীতি আবেদন জানিয়েছেন, যাতে অবিলম্বে এই ধরনের সমস্ত কনটেন্ট মুছে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যাতে এইরকম বিনা অনুমতিতে ছবি ব্যবহার না করা হয় সেটাকেও নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রী দায়ের করা মামলায় গুগল, মেটাসহ একাধিক সংস্থা, অনলাইন প্লাটফর্ম এবং কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রীতি জিন্টার এই মামলার শুনানি হয় শুক্রবার। বিচারপতি মাধব জমদারের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে টেক ডাউন মেকানিজমের নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, যত দ্রুত সম্ভব অভিনেত্রীর সমস্ত ভিডিও এবং ছবি সরিয়ে ফেলতে হবে এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৬ জুলাই।
সেলিব্রিটিদের দ্বারা অনুরূপ ঘটনা
অনলাইনে নিজেদের নাম, ছবি ও পরিচয়ের অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আরও বেশ কয়েকজন তারকা বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর প্রীতির মামলাটি সামনে এসেছে। অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান, শত্রুঘ্ন সিনহা, শিল্পা শেঠি, অক্ষয় কুমার ও সুনীল শেঠি এবং গায়ক আশা ভোঁসলে ও অরিজিৎ সিং—সকলেই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একই ধরনের আইনি সুরক্ষা চেয়েছেন।
আদালতে যাওয়ার আগে, প্রীতিকে লেটার্স পেটেন্টের ধারা XII-এর অধীনে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই বিধানটি বোম্বে হাইকোর্টকে কোনো মামলার শুনানি করার ক্ষমতা দেয়, এমনকি যদি বিবাদের কেবল একটি অংশ তার এখতিয়ারভুক্ত হয়।
১৬ জুন, বিচারপতি অভয় আহুজা অভিনেত্রীর আইনি দলের বক্তব্য শোনার পর মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তারা যুক্তি দেন যে, যদিও অভিযুক্ত বিষয়বস্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপলোড বা হোস্ট করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার খ্যাতি ও সুনামের উপর এর প্রভাব মূলত মুম্বইতেই অনুভূত হয়, যেখানে তিনি থাকেন।
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