    'নারীর জায়গা আলমারিতে নয়…', 'পাঞ্জাব কিংসে ট্রফি’ মন্তব্য প্রসঙ্গে কড়া জবাব প্রীতির!

    প্রীতি জিন্টাকে পাঞ্জাব কিংসে 'ট্রফি' বলে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল-এ পাঞ্জাব কিংসের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উদযাপন করার সময় প্রীতি এই মন্তব্যের জবাব দিলেন।

    Apr 27, 2026, 22:23:04 IST
    By Sayani Rana
    প্রীতি জিন্টাকে পাঞ্জাব কিংসে ‘ট্রফি’ বলে তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল-এ পাঞ্জাব কিংসের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উদযাপন করার সময় প্রীতি এই মন্তব্যের জবাব দিলেন। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নারীদের জন্য এই ধরনের তকমা কেন সমস্যাজনক, তা তুলে ধরেছেন।

    আরও পড়ুন: ‘সরকে চুনরি’ বিতর্কে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয় দত্ত!

    'ট্রফি' মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রীতি জিন্টা

    এক্স-এ একটি ইন্টারেক্টিভ প্রশ্নোত্তর পর্বে, অভিনেত্রী তাঁকে ‘ট্রফি’ বলা একটি মন্তব্যের জবাব দেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে কেন এই ধরনের তুলনা কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

    প্রীতি বললেন, ‘ধন্যবাদ, এটা খুব মিষ্টি কথা, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে, কোনও নারীই ট্রফি হতে চায় না। ট্রফি কেনা যায়, নারীদের নয়! ট্রফি রাখা হয় কাঁচের আলমারিতে আর একজন নারীর জায়গা কাঁচের আলমারিতে নয়, আপনার জীবনে এবং আপনার হৃদয়ে।’

    এখানে তিনি তাঁর আসন্ন ছবিগুলি নিয়েও কথা বলেন। ‘লাহোর ১৯৪৭’ প্রসঙ্গে প্রীতি বলেন, ‘আমি সব সময়ই একটি পিরিয়ড ফিল্ম করতে চেয়েছিলাম, তাই আমি ‘লাহোর ১৯৪৭’-এ কাজ করেছি। আর অবশ্যই, আমার অন্যতম প্রিয় পরিচালক রাজ কুমার সন্তোষীর সঙ্গে এবং সানির সঙ্গে কাজ করাটা সব সময়ই আনন্দের।’ তিনি আরও বলেন যে, ছবিটি 'বিভাজন ও ঘৃণার সময়ে ভালোবাসার এক গল্প' তুলে ধরে, যা তাকে এই প্রকল্পের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

    আরও পড়ুন: ‘সরকে চুনরি’ বিতর্কে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয় দত্ত!

    তার অন্য ছবি ‘ভাইব’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ভাইব খুবই মজার ও হালকা মেজাজের একটি ছবি এবং ‘লাহোর ১৯৪৭’-এর তীব্রতার পর এটা করতে পেরে দারুণ লেগেছে।’ তিনি আরও জানান যে, দুটি ছবিই এই বছর মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    প্রীতি জিনতা সম্পর্কে

    প্রীতি একজন ভারতীয় অভিনেত্রী এবং উদ্যোক্তা, যিনি মূলত হিন্দি ছবিতে তাঁর কাজের জন্য পরিচিত। ইংরেজি অনার্স এবং মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর, তিনি ১৯৯৮ সালে 'দিল সে..' ছবির মাধ্যমে অভিনয় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং একই বছর 'সোলজার' ছবিতেও অভিনয় করেন।

    প্রীতি ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি জিন গুডএনাফকে বিয়ে করেন। প্রীতি জিন্টা এবং তাঁর স্বামী জিন গুডএনাফ যমজ সন্তানের মা-বাবা। তাঁদের ছেলের নাম জয় এবং মেয়ের নাম জিয়া।

