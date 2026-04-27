    ‘সরকে চুনরি’ বিতর্কে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন সঞ্জয় দত্ত!

    মার্চ মাসে কন্নড় ভাষার সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর 'সরকে চুনরি তেরি' গানটি মুক্তি পাওয়ার পর একটি বিশাল বিতর্ক শুরু হয়। সোমবার, ২৭ এপ্রিল, সঞ্জয় জাতীয় মহিলা কমিশনের সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চান।

    Apr 27, 2026, 20:47:46 IST
    By Sayani Rana
    মার্চ মাসে কন্নড় ভাষার সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র ‘কেডি: দ্য ডেভিল’-এর ‘সরকে চুনরি তেরি’ গানটি মুক্তি পাওয়ার পর একটি বিশাল বিতর্ক শুরু হয়। নোরা ফাতেহি এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনীত গানটির ইঙ্গিতপূর্ণ কথা ও কোরিওগ্রাফির জন্য তীব্র সমালোচনার শিকার হয়। তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর, গানটিতে অশ্লীলতা ও অশালীনতার বিতর্ককে কেন্দ্র করে জাতীয় মহিলা কমিশন অভিনেতা নোরা ফাতেহি, সঞ্জয় দত্ত এবং অন্যদের তলব করে। সোমবার, ২৭ এপ্রিল, সঞ্জয় জাতীয় মহিলা কমিশনের সামনে হাজির হয়ে ক্ষমা চান।

    সোমবার বিকেলে সঞ্জয়কে জাতীয় মহিলা কমিশনের অফিসে ঢুকতে দেখা যায়। ডাক পাওয়ার পর অভিনেতা তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে সেখানে আসেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর খবর অনুযায়ী, অভিনেতার আইনজীবী বলেছেন, ‘সঞ্জয় দত্ত আজ জাতীয় মহিলা কমিশনের সামনে হাজির হয়েছিলেন এবং নারী ও কমিশনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থেকে তিনি বলেছেন যে, তিনি গানের শব্দচয়ন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও রকম বিদ্বেষ ছাড়াই তিনি ক্ষমা চেয়েছেন এবং স্বেচ্ছায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৫০ জন শিশুর শিক্ষার খরচ বহন করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন এটি রেকর্ড করা হয়েছিল, তখন তা অন্য কোনও ভাষায় রেকর্ড করা হয়েছিল।’

    প্রেমস পরিচালিত সর্বভারতীয় কন্নড় চলচ্চিত্র ‘কেডি: দ্য ডেভিল’- এর একটি অংশ হল ‘সরকে চুনরি’। গানটিতে অভিনয় করেছেন নোরা ফাতেহি এবং সঞ্জয় দত্ত। গানটিতে অশালীন ইঙ্গিত আছে বলে অভিযোগ করা হয়।

    গানটির লিরিক্যাল ভিডিয়োটি বর্তমানে ইউটিউব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ছবিটির অফিশিয়াল মিউজিক পার্টনার আনন্দ অডিয়ো গানটি হিন্দি, মালয়ালম, তামিল, তেলুগু এবং কন্নড় ভাষায় আপলোড করেছিল।

    গত মাসে, নোরা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে এই বিতর্ক নিয়ে কথা বলেন। ক্যাপশনে এই অভিনেত্রী তথা নৃত্যশিল্পী লিখেছেন, ‘আমি চাই না যে কেউ ভাবুক আমি এটাকে সমর্থন করি। এই চাপের কারণে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার জন্য ধন্যবাদ, সৌভাগ্যবশত নির্মাতারা এটা সরিয়ে নিয়েছেন।’ গানটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

