    দিল্লির রাস্তায় আচমকা ক্যাবচালকের গলা টিপে ধরেন মধু, ‘আমি ভয়ে সেদিন…’, যা বললেন প্রিয়াঙ্কা

    আসন্ন ছবি 'দ্য ব্লাফ'-এর প্রচারের সময়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর মা মধু চোপড়ার একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন।

    Published on: Feb 20, 2026 3:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া শীঘ্রই প্রাইম ভিডিওর 'দ্য ব্লাফ' ছবিতে অভিনয় করবেন, যেখানে তিনি একজন প্রাক্তন জলদস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, যাকে সবাই ব্লাডি মেরি নামে অভিহিত করে। আসন্ন মুক্তি উপলক্ষ্যে একটি সাক্ষাৎকারে, অভিনেত্রী তাঁর মা মধু চোপড়ার সেই ঘটনার কথা বলেন যখন তিনি একজন ট্যাক্সি চালকের গলা চেপে ধরেছিলেন যখন তিনি তাঁর জন্য হুমকি অনুভব করেছিলেন।

    আচমকা ক্যাবচালকের গলা টিপে ধরেন মধু
    আচমকা ক্যাবচালকের গলা টিপে ধরেন মধু

    প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর মায়ের তাঁকে রক্ষা করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, ১১ বছর বয়সে দিল্লিতে একটি ক্যাবে ভ্রমণের সময় তাঁর মা এমন একটি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। তিনি ANI-কে বলেন, 'আমরা একটি ক্যাবে ছিলাম, আমার বয়স তখন ১১ বছর। আমরা দিল্লিতে একটি হোটেলে থাকছিলাম। হঠাৎ, আমি জানি না, আমি শুধু দেখলাম আমার মা চালকের গলা ধরে আছেন। আসলে, তিনি এমন একটি মোড় নিয়েছিলেন যা তিনি চিনতে পারেননি। চালক বলেছিল যে এটি একটি শর্টকাট, কিন্তু সেখানে কেবল আমি এবং আমার মা একা ছিলাম। তিনি পেছন থেকে তাঁর গলা ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মূল রাস্তায় ফিরে যেতে।'

    শুধু তাই নয়, মধু চালককে চড় মেরেছিলেন এবং তাঁকে মূল রাস্তায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আমার কিশোরী মেয়ের সাথে আছি।’ আমি আমার মায়ের এই দিকটি কখনও দেখিনি। এরপর, আমি চার মাস ধরে তাঁর কোনও কথায় তর্ক করিনি। আমি জানি না আমার মা একা থাকলে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন কিনা। যেহেতু আমি তাঁর সাথে ছিলাম, হোটেলে ফেরার পর তিনি কাঁপছিলেন'।

    দ্য ব্লাফ-এ, প্রিয়াঙ্কা এরসেল বডেন নামের একজন প্রাক্তন জলদস্যুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ফ্র্যাঙ্ক ই ফ্লাওয়ার্স এবং লিখেছেন ফ্লাওয়ার্স ও জো ব্যালারিনি। ছবিতে কার্ল আরবান, ইসমাইল ক্রুজ কর্ডোভা, সাফিয়া ওকলি-গ্রিন এবং টেমুয়েরা মরিসনও অভিনয় করেছেন। ১৯ শতকের শেষ দিকের ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিতে, প্রিয়াঙ্কার চরিত্রটির অতীত তাকে তাড়া করার পর তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করে। ছবিটি ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং হবে।

    প্রিয়াঙ্কাকে শেষ দেখা যায় ২০২৫ সালে হেডস অফ স্টেট-এ। চলতি বছর ‘জাজমেন্ট ডে ’এবং ‘দ্য ব্লাফ’-এর পাশাপাশি ‘এ ভেরি জোনাস ক্রিসমাস’ সিনেমায় একটি ক্যামিও চরিত্রেও অভিনয় করবেন। এছাড়া তিনি এসএস রাজামৌলির 'বারাণসী' ছবির হাত ধরে ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন, যেখানে মহেশ বাবু এবং পৃথ্বীরাজ সুকুমারনও অভিনয় করছেন। এই ছবিতে তিনি মানদানিকির ভূমিকায় অভিনয় করবেন, মহেশ রুদ্রর ভূমিকায় এবং পৃথ্বীরাজ খলনায়ক কুম্ভের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। ছবিটি ৭ এপ্রিল, ২০২২৭ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

