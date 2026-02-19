দুষ্কৃতী দমনে অনিমেষের জোরদার কামব্যাক, ডবল ধামাকা নিয়ে আসছে ‘আবার প্রলয় ২’

দুষ্কৃতী দমনে অনিমেষের জোরদার কামব্যাক, ডবল ধামাকা নিয়ে আসছে ‘আবার প্রলয় ২’
অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। জি ফাইভ বাংলায় মুক্তি পেল ‘আবার প্রলয় ২’ সিরিজের অফিশিয়াল ট্রেলার। অনিমেষ দত্তকে আবার পর্দায় ফিরতে দেখে খুশি দর্শকরা। এবারে অনিমেষের সঙ্গে সঙ্গী হবেন কারা?
ট্রেলার প্রসঙ্গে
ট্রেলার শুরু হতেই শুনতে পাওয়া যায় অনিমেষ আর কাজে ফিরবে না। কিন্তু অনিমেষ যদি না ফিরে আসে তাহলে দুষ্কৃতীদের দমন করবে কারা? তাই অগত্যা মাঠে নামতেই হয় অনিমেষকে। প্রথমেই সোহিনী সেনগুপ্তকে দেখতে পাওয়া যায় কান্নাকাটি করতে। যদিও তিনি পুলিশ তাহলে কেন কোন অপরাধে তাকে ধরে রাখা হয়েছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।
এই সিরিজে খরাজ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে পাওয়া যাবে একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করতে। ‘হোক কলরব’ ছবির পর এই সিরিজে আবার পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করবেন রোহন ভট্টাচার্য। আগের পর্বের মতো এই পর্বেও স্বমহিমায় থাকছেন পার্থ ভৌমিক।
থাকবেন ওম সাহানি থেকে শুরু করে জুন মালিয়া অনেকেই। অভিনয় করবেন লোকনাথ দে থেকে শুরু করে অনুজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। শহরের বুকে শুধুমাত্র ডাকাতি নয় বরং ডাকাতির আড়ালে চলতে থাকা ড্রাগ ব্যবসা এবং অরাজনৈতিক কাজকর্মের শিকড় অব্দি পৌঁছবে অনিমেষ এবং তার গোটা টিম।
আবার ‘প্রলয় ২’ সিরিজ ব্যারাকপুরের প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ রাজ চক্রবর্তীর ঘরের শহরেই তৈরি করা হয়েছে গোটা সিরিজের গল্প। শ্বাশত চট্টোপাধ্যায়ের মুখে ‘কবি বলেছেন’ থেকে শুরু করে নতুন ডায়লগ ‘বাংলায় বসে হারামের ভাত খাওয়ার দিন শেষ’, এই সবকিছুই এখন সিজনের নতুন হট ডায়লগ।
তবে শুধু মারামারি নয় এই সিরিজে রয়েছে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের একটি হট আইটেম ডান্স নাম্বার। থাকছে সৌরসেনী মৈত্রের শাড়ি পরে অ্যাকশান করে দেখানোর মুহূর্ত। আগের পর্বে সুন্দরবনের নারী পাচার চক্রের ঘটনা তুলে ধরেছিলেন রাজ চক্রবর্তী, এবারে ব্যারাকপুরের প্রেক্ষাপটে ঠিক কোন ঘটনাকে সামনে নিয়ে এলেন তিনি তা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকমহল।
তবে আপাতত অপেক্ষা করতেই হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এই সিরিজ মুক্তি পাবে ওটিটি প্লাটফর্ম জি ফাইভ-এর পর্দায়।