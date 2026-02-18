‘এবার মনে হয় বেলটাও ফাটাবে!’, আর্যকে শান্ত করতে মাথায় জল ঢালল অপর্ণা, হেসে খুন নেটপাড়া

‘এবার মনে হয় বেলটাও ফাটাবে!’, আর্যকে শান্ত করতে মাথায় জল ঢালল অপর্ণা, হেসে খুন নেটপাড়া
স্টার জলসা থেকে জি বাংলা, সব চ্যানেলের সিরিয়ালেই মোটামুটি শিবরাত্রি স্পেশাল এপিসোড দেখানো হচ্ছে। শিবরাত্রি স্পেশাল প্রমো মুক্তি পেল জি বাংলার চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকেরও। কিন্তু নতুন এই প্রোমোটি মুক্তি পেতেই কটাক্ষের বন্যা বয়ে গেল কমেন্ট বক্সে।
প্রমো প্রসঙ্গে
‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের নতুন প্রোমো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছে অপর্ণা। কিন্তু সেখানে কিছু দুষ্কৃতী অপর্ণাকে বিরক্ত করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় সেখানে উপস্থিত হয় আর্য, অপর্ণাকে বিপদে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর।
আর্যর হাতে যখন এলোপাথারি মার খাচ্ছে শত্রুপক্ষ ঠিক তখনই বারবার স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করে অপর্না। কিন্তু যখন অপর্ণা দেখে আর্য কারোর কথা শুনছে না ঠিক তখনই গঙ্গাজল ঢালতে শুরু করে স্বামীর মাথায়। মাথায় জল পড়তেই শান্ত হয়ে যায় আর্য।
ধারাবাহিকের নতুন এই প্রমো মুক্তি পেতেই কটাক্ষের বন্যা বয়ে যায় কমেন্ট বক্স জুড়ে। একজন লেখেন, ‘বেঁচে থাকলে আর কত কিছু দেখতে হবে।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘ভীষণ হাস্যকর লাগলো।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘খেলনা বাড়ি আর কোন গোপনে মন ভেসেছে কে কপি করলো শেষে।’