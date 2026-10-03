Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

রবিবারের সন্ধ্যায় বড় ধামাকা, বিগ বসের ঘরে নতুন অতিথি প্রসেনজিৎ!

বিগ বস বাংলায় প্রতিদিনই থাকে নতুন কোনো না কোনো চমক। কিন্তু দর্শকরা অপেক্ষা করে থাকেন দাদার দরবারের জন্য। শনিবার এবং রবিবার বিগ বসের প্রতিযোগীদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

Published on: Oct 3, 2026, 21:30:55 IST
By Swati Das Banerjee
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

বিগ বস বাংলায় প্রতিদিনই থাকে নতুন কোনো না কোনো চমক। কিন্তু দর্শকরা অপেক্ষা করে থাকেন দাদার দরবারের জন্য। শনিবার এবং রবিবার বিগ বসের প্রতিযোগীদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সারা সপ্তাহ প্রতিযোগীরা কি কি করেছেন, তার বিচার হয় দাদার দরবারে। কিন্তু এই রবিবার হতে চলেছে মহা ধামাকা।

বিগ বসের ঘরে নতুন অতিথি প্রসেনজিৎ!
বিগ বসের ঘরে নতুন অতিথি প্রসেনজিৎ!

আগামীকাল অর্থাৎ ৪ অক্টোবর বিগ বসের ঘরে দাদার দরবারে শুধুমাত্র সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নন, উপস্থিত থাকবেন আরও একটা তারকা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিগ বসের ঘরে আগামীকাল থাকতে পারেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তবে সত্যি তিনি আসছেন কিনা সেটা জানার জন্য আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে এইটুকু জানা গিয়েছে, এই সপ্তাহে বিগ বসের বাড়ি থেকে আউট হবেন না কেউ।

আরও পড়ুন: বড় পর্দা পেরিয়ে এবার ওটিটি প্লাটফর্মে জিৎ, জি ফাইভ বাংলায় আসছে অনন্ত সিংহ

তবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আগমনে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিগ বসের বাড়ির প্রতিযোগীদের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। বিগ বসের ঘরে যারা রয়েছেন তাদের অনেকের সঙ্গে এর আগে কাজ করেছেন প্রসেনজিৎ। মনামী ঘোষ, ভরত কলের সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের। অন্যদিকে জীতু কমলের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের।

আরও পড়ুন: 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'কে শুভেচ্ছাবার্তা অমিতাভের, পোস্ট দেখে আপ্লুত সৃজিত

বাকি যারা রয়েছেন তাদের কাছেও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিতি একটা আলাদা গুরুত্ব নিয়ে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কার কার কি কথা হয় তা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল পর্যন্ত।

Home/Entertainment/রবিবারের সন্ধ্যায় বড় ধামাকা, বিগ বসের ঘরে নতুন অতিথি প্রসেনজিৎ!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes