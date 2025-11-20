Edit Profile
    টলি-বলি কাঁপিয়ে আবার ছোট পর্দায় প্রসেনজিৎ, ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন নাকি?

    ৯০ দশক থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলা ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র সুপারস্টার হলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বিগত বহু বছর ধরে যেভাবে তিনি একা কাঁধে এই ইন্ডাস্ট্রিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সে অবদান ভোলার নয়। যদিও বিগত কিছু বছরে টলিউডের পাশাপাশি বলিউডেও অভিনয় করেছেন তিনি।

    Published on: Nov 20, 2025 10:50 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই বছরেই মুক্তি পেয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ‘দেবী চৌধুরানী’। অন্যদিকে বলিউড ছবি ‘মালিক’ সিনেমাতে অভিনয় করেছেন তিনি। সামনে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট-এর কাজ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও এবার ছোটপর্দায় আসতে চলেছেন প্রসেনজিৎ।

    তবে কি প্রসেনজিৎ এবার ছোট পর্দাতেও অভিনয় করবেন? কার বিপরীতে অভিনয় করবেন তিনি? কোন চ্যানেলেই বা দেখা যাবে তাঁকে? না, ব্যাপারটা একেবারেই সেরকম নয়। আসলে সান বাংলার ‘লাখ টাকার লক্ষী লাভ’ অনুষ্ঠানের নভেম্বর মাসের ফিনালেতে আসতে চলেছেন প্রসেনজিৎ।

    ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রমো মুক্তি পেয়েছে। নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সুদীপ্তার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে আসতে চলেছেন প্রসেনজিৎ। নভেম্বর মাসের বিশেষ অনুষ্ঠানে এই বিশেষ অতিথিকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে। যেখানে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মত বড় তারকা উপস্থিত থাকবেন সেখানে বড় ধামাকা হবে না তা কি হয়!

    জি বাংলার ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই মুহূর্তে সান বাংলা এই অনুষ্ঠানটিও ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রায় অনেক তারকাই নিজেদের আগামী ছবির প্রমোশন করার জন্য আসছেন সান বাংলার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা সুদীপ্তাও একজন দক্ষ অভিনেত্রী।

    কিছুদিন আগে এই অনুষ্ঠানের আরও একটি প্রমো মুক্তি পেয়েছিল যেখানে দেখা গিয়েছিল আর কিছুদিনের মধ্যেই সুদীপ্তার জন্মদিন সেটি সেলিব্রেট হবে এই অনুষ্ঠানে। সেই বিশেষ দিনেও থাকবেন একাধিক অতিথি।

    ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ এখন শুধুই নিছক একটি ননফিকশন শো নয়, এটি মহিলাদের স্বপ্ন পূরণের একটি প্ল্যাটফর্মও। বহু স্বপ্ন বুকে নিয়ে দূর দুরান্ত থেকে মহিলারা এই অনুষ্ঠানে আসেন নিজের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য।

    News/Entertainment/টলি-বলি কাঁপিয়ে আবার ছোট পর্দায় প্রসেনজিৎ, ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন নাকি?
