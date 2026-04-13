    'আমার কথাটি ফুরোলো…', ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ শেষ হতেই আবেগে ভাসলেন পর্দার 'স্বয়ম' রাজদীপ

    কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা 'আমাদের দাদামণি' শেষ হচ্ছে। তারপরই খবর আসে জি বাংলার আর একটি মেগা 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' শেষ হচ্ছে। এই ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় স্বয়মের চরিত্রে দেখা যেত রাজদীপ গোস্বামীকে। মেগা শেষ হতে আবেগে ভাসলেন নায়ক।

    Apr 13, 2026, 16:57:30 IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল জি বাংলার জনপ্রিয় মেগা 'আমাদের দাদামণি' শেষ হচ্ছে। তারপরই খবর আসে জি বাংলার আর একটি মেগা বেশ করেছি প্রেম করেছি শেষ হচ্ছে। এই ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় স্বয়মের চরিত্রে দেখা যেত রাজদীপ গোস্বামীকে। মেগা শেষ হতে আবেগে ভাসলেন নায়ক।

    'বেশ করেছি প্রেম করেছি' মেগা শেষ হতেই আবেগে ভাসলেন পর্দার 'স্বয়ম' রাজদীপ!

    চারমাস ধরে যে চরিত্রে যাপন করে এসেছেন সেই চরিত্রকেই আরও একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন সমাজমাধ্যমে। তিনি 'স্বয়ম' চরিত্রের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘স্বয়ম প্রমাণ করেছে হিরো হতে স্টাইলে করা চুল, ঝকঝকে পোশাক, জিম করা শরীর লাগে না! একটা মন যে সবটা দিয়ে ভালবাসতে জানে! ঠিকে কে ঠিক, ভুল কে ভুল বলতে জানে! এই যুগের আদর্শ পুরুষের একটাই মানে! স্বয়মের খুশিতে খুশি, দুঃখে দুঃখী হতে দেখছি মানুষকে! ধন্যবাদ স্বয়মকে ভালবাসার জন্য। আমার কথাটি ফুরোলো, নোটে গাছটি মুড়োলো।’ '

    নায়কের এই পোস্ট দেখে নেটিজেনরাও নানা মন্তব্যে ভরে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘স্বয়ম জুঁই জুটিকে খুব মিস করবো। প্লিজ তোমরা আবার একসঙ্গে জুটি হিসেবে ফিরে এসো, অপেক্ষায় রইলাম।’ আর একজন লেখেন, ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি-র প্রতিটি মুহূর্ত মিস করবো। জুঁই-স্বয়ম জুটিকে আবার একসঙ্গে পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রইলাম।’

    আর একজন লেখেন, ‘তোমার অনেক পোটেনশিয়াল আছে, কিন্তু সেটা কে ভালো ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারল না Blues Production, যেটা খুবই দুঃখের বিষয়! তার ওপর এই জঘন্য গল্প! যায় হোক, আগামীদিনের জন্য শুভেচ্ছা রইল।’ নায়কের আর এক অনুরাগী লেখেন, 'নতুন রূপে দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।' আর এক ব্যক্তি লেখেন, ‘আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এসো হিরো হয়ে।’

    প্রসঙ্গত, এই মেগায় রাজদীপের বিপরীতে দেখা নায়িকা হিসেবে দেখা যেত, কৌশিকী পালকে। তাছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা মিলেছিল ইন্দ্রাণী দত্তর। জেন জি প্রেমের গল্প নিয়ে এসেছিলেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তবে এই গল্প সে ভাবে দর্শকদের মন ছুঁতে পারেনি।

