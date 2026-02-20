অমিতাভ বচ্চনের কারণে রাজপালের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন ঋণদাতারা? যা বললেন অভিনেতার আইনজীবী

অমিতাভ বচ্চনের কারণে রাজপালের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন ঋণদাতারা? যা বললেন অভিনেতার আইনজীবী
রাজপাল যাদব অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চেক বাউন্স এবং ঋণ খেলাপি মামলা বর্তমানে আদালতে রয়েছে। জেলে পাঠানোর আগে রাজপালের একটি আবেগঘন ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর এই মামলাটি জনসাধারণের নজরে আসে। এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু আপডেট এবার প্রকাশ্যে। এবার রাজপালের আইনজীবী ভাস্কর উপাধ্যায় নানা কথা ভাগ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, রাজপাল যাদবকে ঋণ প্রদানকারী মাধব গোপাল আগরওয়াল অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মঞ্চে উঠতে না পারা নিয়ে বিরক্ত ছিলেন।
রাজপাল যাদবের আইনজীবী ভাস্কর এইচটি সিটিকে মামলাটি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাস্কর বলেন, ‘সেপ্টেম্বরে সিনেমার মুক্তির অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চন এসেছিলেন এবং মাধব আগরওয়াল তাঁর সঙ্গে মঞ্চ উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। রাজপালের টিম তাতে রাজি হননি। এতে মাধব আগরওয়াল ক্ষুব্ধ হন। তিনি ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং চুক্তি অনুসারে বকেয়া অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছবিটির প্রদর্শন স্থগিত রাখার আবেদন করেন। মামলাটি ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়, যখন ৬০,৬০,৩৫০ টাকার প্রথম চেক জমা দেওয়া হয়, যার ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়।’
আইনজীবী আরও জানান যে, মাধব অবশেষে ছবিটির উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য একটি হলফনামা জমা দেন এবং উভয় পক্ষ ২০১৩ সালে একটি সম্মতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা পূর্ববর্তী সমস্ত চুক্তি বাতিল করে। ২০১৬ সালে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং আইন উভয় পক্ষকে এটি পরিবর্তন করতে নিষেধ করে। সেই চুক্তি অনুসারে, ১০.৪০ কোটি টাকা বকেয়া রয়ে গিয়েছে। অভিযোগকারী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে জানান যে, যদি তাঁকে অর্থ প্রদান করা হয়, তাহলে পূর্ববর্তী চুক্তিটি সামনে আনা যাবে না। হাইকোর্ট আরও বলে যে, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ পুনরুদ্ধার করতে হবে।
২০১৬ সালে একটা পুনরুদ্ধারের আবেদন দাখিল করা হয় এবং অভিযোগকারীকে ১.৯০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। অপর এক জামিনদার, মিঃ অনন্ত দত্তরাম, বাকি টাকা পরিশোধের জন্য এগিয়ে আসেন। ভাস্কর রিপোর্ট করেন যে, রাজপাল যাদব মাধব আগরওয়ালকে তাঁর ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি জামানত হিসেবে বন্ধক রাখতে বলেন এবং এক মাসের মধ্যে বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার অনুমতি চান। অভিযোগকারী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
