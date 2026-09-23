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নিলেন না ভিআইপি লাইন, সাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়েই লালবাগচা দর্শন করলেন রাজপাল

শাহরুখ থেকে রণবীর, এই বছর বহু সেলিব্রিটিকে দেখতে পাওয়া যায়, লালবাগচা মন্দিরে গণপতি বাপ্পার দর্শন করতে। একদিকে যেমন এই মন্দিরে ঘুরে যাওয়ার পরের দিনেই বাবা হন রণবীর তেমন অন্যদিকে সুনিতা ছাড়া মন্দিরে আসায় আবার কটাক্ষের সম্মুখীন হন গোবিন্দা।

Published on: Sep 23, 2026, 20:30:44 IST
By Swati Das Banerjee
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শাহরুখ থেকে রণবীর, এই বছর বহু সেলিব্রিটিকে দেখতে পাওয়া যায়, লালবাগচা মন্দিরে গণপতি বাপ্পার দর্শন করতে। একদিকে যেমন এই মন্দিরে ঘুরে যাওয়ার পরের দিনেই বাবা হন রণবীর তেমন অন্যদিকে সুনিতা ছাড়া মন্দিরে আসায় আবার কটাক্ষের সম্মুখীন হন গোবিন্দা। তবে এবার একেবারে অন্যরকম একটা দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল।

সাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়েই লালবাগচা দর্শন করলেন রাজপাল
সাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়েই লালবাগচা দর্শন করলেন রাজপাল

এই মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য একটি আলাদা ভিআইপি লাইন সবসময় রাখা হয়, যে পথ দিয়ে মন্দিরে আসেন সেলিব্রিটিরা। কিন্তু রাজপাল যাদবকে দেখা গেল সাধারণের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে মন্দির দর্শন করতে। তিনি চাইলেই ভিআইপি লাইনে দাঁড়াতে পারতেন কিন্তু সাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়েই মন্দির দর্শন করলেন অভিনেতা।

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অভিনেতার এই কর্মকান্ডকে যেমন একদিকে অনেকে তাঁর সরলতা বলে মনে করছেন তেমন অনেকে আবার এও ভাবছেন যে ভাবে তিনি এই বছর চেক বাউন্স মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তার পাপমোচন করলেন এইভাবে সাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুজো দিয়ে।

লালবাগচা রাজা প্যান্ডেল থেকে যে ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তাঁকে ভগবান গণেশের চরণ স্পর্শ দর্শনের জন্য অন্যান্য ভক্তদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অপেক্ষা করার সময় তাঁকে ‘গণপতি বাপ্পা মোরিয়া’ জপ করতে দেখা যায়। তিনি যখন প্রতিমার কাছে যান, তখন মহিলা রক্ষীরা তাঁকে চিনতে পারেন এবং তিনি আশীর্বাদ চাওয়ার সময় তাঁদের হাসতে দেখা যায়। ভক্তরাও অভিনেতার সাথে সেলফি তোলার অনুরোধ করেন, যেগুলোতে তিনি বিনয়ের সাথে সম্মতি দিয়ে দর্শনের জন্য এগিয়ে যান এবং প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

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সাধারণ লাইনে দাঁড়ানোর জন্য বেশ কয়েকজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী রাজপালের প্রশংসা করেছেন। একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘এভাবেই ভক্তি করতে হয়, তিনি একজন সত্যিকারের নায়ক।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ইশ, সবাই যদি এটা বুঝত, টাকা দিয়ে ভক্তি কেনা যায় না।’ একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, ‘তিনিই আসল ভিআইপি, খুবই মাটির মানুষ।’

মামলা প্রসঙ্গে

রাজপালের চেক বাউন্স ও ঋণ মামলায় ১৫ সেপ্টেম্বর আরেকটি নতুন মোড় আসে, যখন সুপ্রিম কোর্ট তাকে বকেয়া পাওনা বাবদ ২ কোটি টাকা জোগাড় করার জন্য শেষ দুই সপ্তাহের সময় দেয় । আদালত তার আত্মসমর্পণ থেকে অব্যাহতির মেয়াদও ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে, যেদিন মামলাটির পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত রয়েছে।

Home/Entertainment/নিলেন না ভিআইপি লাইন, সাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়েই লালবাগচা দর্শন করলেন রাজপাল
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