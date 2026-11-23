‘ধুরন্ধর’ নয়, রাকেশের কাছে আজও হিট এই সিনেমা, ভিলেন হতে গিয়ে পেতে হয় মৃত্যুর হুমকিও
রাকেশ বেদী ' ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে জামিল জামালি চরিত্রে অভিনয় করে নতুন করে খ্যাতি লাভ করেন ।
রাকেশ বেদী ' ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে জামিল জামালি চরিত্রে অভিনয় করে নতুন করে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু এই ছবি নয়, রাকেশ বেদির কাছে আজও স্মরণীয় অন্য এক ছবি। এই সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে পেতে হয় মৃত্যুর হুমকি। অভিনেতার মতে, ১৯৮১ সালের ছবিটি 'ধুরন্ধর'-এর চেয়েও বড় হিট ছিল।
২১ নভেম্বর, ৫৭তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (আইএফএফআই) ‘ধুরন্ধর’ প্রদর্শিত হয়। রাকেশ এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন এবং ‘ইন্ডিয়ান প্যানোরামা’ বিভাগের উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর পর, অভিনেতা একটি সংবাদ সম্মেলনে বসেন, যেখানে তিনি ছবিটির সাফল্য নিয়ে কথা বলেন। তিনি স্মরণ করেন যে, ‘২০২৫’ চলচ্চিত্রটির আগে তিনি ‘এক দুজে কে লিয়ে’-সহ আরও বেশ কিছু সফল ছবি উপহার দিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, ছবিটি ভারতের বিভিন্ন শহরে চার থেকে পাঁচ বছর ধরে চলেছিল এবং দর্শকরা এর চরিত্রগুলোর সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।
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তিনি বললেন, 'আমি 'এক দুজে কে লিয়ে' সিনেমার অংশ ছিলাম, যেটা যে কী পরিমাণ সফল হয়েছিল তা আজকের প্রজন্ম কল্পনাও করতে পারবে না। এটি 'ধুরন্ধর'-এর চেয়েও বড় হিট ছিল। তবে, 'ধুরন্ধর'-ও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণেই বড় হিট হয়েছিল। আজ একটা বোতাম টিপেই এক সেকেন্ডে সারা বিশ্ব ঘুরে আসা যায়। কিন্তু সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। ওই ছবিতে আমি এক ধরনের কৌতুকপূর্ণ খলনায়কের চরিত্রে ছিলাম, আমার কারণে নায়ক-নায়িকা মারা যায়। ফলে, আমি চিঠির মাধ্যমে মৃত্যুর হুমকি পেতাম। ফোন তো তখন ছিল না। তাই চিঠি আসত এই বলে যে, ‘আপনাকে মেরে ফেলব। আপনার কারণে ওরা মারা গিয়েছে’!
তিনি আরও বলেন,'তখন আমার টিভি শো 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি'-ও বেশ সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই সাফল্যগুলো সীমিত ছিল (কারণ তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না)। অন্যদিকে, 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্য একেবারেই ভিন্ন। গত ১০-১৫ বছরে আমি এত বড় সাফল্যের স্বাদ পাইনি। আমার হিট ছবি ছিল, কিন্তু এত বড় হিট নয়। আমার মনে হয় না 'ধুরন্ধর'-এর মতো হিট আর কেউ দিয়েছে (হাসি)। এটি একেবারেই তুলনাহীন। অনেক চলচ্চিত্র পণ্ডিত এখন ভারতীয় সিনেমাকে তিনটি প্রধান মাইলফলকে ভাগ করছেন – 'মুঘল-এ-আজম' (১৯৬০), 'শোলে' (১৯৭৫) এবং 'ধুরন্ধর'।'
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'এক দুজে কে লিয়ে' প্রসঙ্গে
কে বালাচন্দরের 'এক দুজে কে লিয়ে' (১৯৮১) একটি রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, যা দিয়ে কমল হাসানের হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় এবং রতি অগ্নিহোত্রী হিন্দি সিনেমার সাথে পরিচিত হন। এই রোমান্টিক ড্রামায় রাকেশ চক্রবর্তী, যিনি চক্রাম নামে পরিচিত, সেই চরিত্রে অভিনয় করেন।
ধুরন্ধরের সাফল্য সম্পর্কে
আদিত্য ধরের পরিচালনায়, 'ধুরন্ধর' হলো দুই পর্বের চলচ্চিত্রের প্রথম অংশ, যা ২০২৫ সালে মুক্তি পায়। ছবিটিতে রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন এবং সারা অর্জুন সহ আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এটি সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পায় এবং বক্স-অফিসের বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভেঙে দেয়। উপসাগরীয় দেশগুলিতে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১,৩০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করে । দ্বিতীয় পর্ব, 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ', বিশ্বব্যাপী ১,৮০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করে এবং দেশীয় বক্স-অফিসে ১,০০০ কোটি টাকার অঙ্ক অতিক্রমকারী প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র হয়ে একটি রেকর্ড স্থাপন করে ।