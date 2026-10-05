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রকুলপ্রীতের বাড়িতে কেন আয়কর হানা? আসল সত্যি সামনে নিয়ে এলেন অভিনেত্রী

কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী রকুল প্রীত সিং- এর বাড়িতে আয়কর দপ্তর অভিযান চালিয়েছিল। রকুল এবং তার স্বামী জ্যাকি ভাগনানির বিরুদ্ধে টাকা নয় ছয়ের অভিযোগে নাকি তারকা দম্পতিদের প্রায় ১২টি ঠিকানায় নাকি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দপ্তর।

Published on: Oct 5, 2026, 14:00:29 IST
By Swati Das Banerjee
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কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী রকুল প্রীত সিং-এর বাড়িতে আয়কর দপ্তর অভিযান চালিয়েছিল। রকুল এবং তার স্বামী জ্যাকি ভাগনানির বিরুদ্ধে টাকা নয় ছয়ের অভিযোগে নাকি তারকা দম্পতিদের প্রায় ১২টি ঠিকানায় নাকি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দপ্তর।

রকুলপ্রীতের বাড়িতে কেন হয় আয়কর হানা?
রকুলপ্রীতের বাড়িতে কেন হয় আয়কর হানা?

তারকা দম্পতিদের প্রযোজনা সংস্থার একাধিক নতি এবং আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত সমস্ত নথি নাকি খতিয়ে দেখেছে আয়কর দপ্তর। গত ২৮ সেপ্টেম্বর এই খবরটি হঠাৎ করেই ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর রকুল ও জ্যাকিকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা তৈরি হয় সর্বত্র। এবার এই প্রসঙ্গে নীরবতা ভাঙলেন অভিনেত্রী নিজেই।

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ইতিমধ্যে সংবাদমাধ্যমে যা যা দেখানো হয়েছে তার সব ভুয়ো বলে দাবি করে অভিনেত্রী লেখেন, কোনওরকম যাচাই না করে যেভাবে মূল ধারার গণমাধ্যম একটি সংবাদকে প্রচার করেছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি বিষয়টি পরিষ্কার করে বলতে চাই। এই তল্লাশিটি আমাকে নিয়েছিল না।

অভিনেত্রী আরও লেখেন, আমি একজন সশস্ত্র বাহিনী পরিবারের মেয়ে। এই বলিউডে আমার কোন গডফাদার ছিল না। নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। সমস্ত নিয়ম মেনে ২০ বছর থেকে কর পরিশোধ করি আমি।

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সবশেষে তিনি লেখেন, আমাদের প্রোডাকশন হাউস কোনভাবেই বেআইনি বিদেশি অর্থ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত নয়। আমাদের দেশে-বিদেশে কোথাও কোন বেআইনি সম্পত্তি নেই। আমাদেরকে উপহার দেয়নি।

Home/Entertainment/রকুলপ্রীতের বাড়িতে কেন আয়কর হানা? আসল সত্যি সামনে নিয়ে এলেন অভিনেত্রী
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