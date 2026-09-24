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হাত ভর্তি রক্ত রণবীরের, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’- এর প্রথম ঝলকে ফিরল ‘অ্যানিমেল’-এর স্মৃতি

অবশেষে সমস্ত অপেক্ষার অবসান হলো। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা গুঞ্জন থামল অবশেষে। মুক্তি পেল সঞ্জয় লীলা বনশালী পরিচালিত লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবির প্রথম ঝলক। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। তার আগে এবার রক্তাক্ত রণবীরকে প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন পরিচালক।

Published on: Sep 24, 2026, 17:05:01 IST
By Swati Das Banerjee
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অবশেষে সমস্ত অপেক্ষার অবসান হলো। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা গুঞ্জন থামল অবশেষে। মুক্তি পেল সঞ্জয় লীলা বনশালী পরিচালিত ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ ছবির প্রথম ঝলক। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। তার আগে এবার রক্তাক্ত রণবীরকে প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন পরিচালক।

হাত ভর্তি রক্ত রণবীরের
হাত ভর্তি রক্ত রণবীরের

বনশালী প্রোডাকশন হাউজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে রণবীর কাপুরের ফাস্ট লুক পোস্টার প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। পোস্টারে রণবীরকে একটি ভিন্টেজ গাড়ি চালাতে দেখা যায়। অভিনেতার পরনে সাদা টি-শার্ট। চোখে চশমা এবং ছোট ছোট করে কাটা চুল। একটি হাত দিয়ে অভিনেতা শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রয়েছেন এবং অন্য হাত দিয়ে অঝরে ঝরে পড়ছে রক্ত।

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ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা, ও রুতবা, ও রাউব, ও জুনুন! রণবীরের এই ছবিটি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করেছেন ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিটি শেয়ার করে ভিকি লিখেছেন, ‘এই তো এসে গেল। আরকে!! সঞ্জয় লীলা বনশালী ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ আসছে ২১শে জানুয়ারি ২০২৭। সিনেমায় দেখা হবে! #লাভঅ্যান্ডওয়ার।’

'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' কী নিয়ে?

'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল, যা সঞ্জয় লীলা বনশালী ছবিতে এই তিন অভিনেতাকে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে নিয়ে এসেছে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় দুই দশক পর রণবীর ও সঞ্জয় পুনরায় একসঙ্গে কাজ করছেন 'সাওয়ারিয়া' (২০০৭)। 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার পর এই নির্মাতা আবারও আলিয়ার সঙ্গে কাজ করছেন।

মজার ব্যাপার হলো, রণবীর ও ভিকি রাজকুমার হিরানির 'সঞ্জু' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন, অন্যদিকে আলিয়া মেঘনা গুলজারের 'রাজি' ছবিতে ভিকির সঙ্গে কাজ করেছেন। ছবিটির শুটিং ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে।

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নির্মাতারা ছবির গল্পটি অনেকটাই গোপন রেখেছেন, তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ একটি পিরিয়ড রোমান্টিক ওয়ার ড্রামা। এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, রণবীর ও ভিকি ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, যাদের জীবন আলিয়ার চরিত্রের সাথে জড়িয়ে যায় এবং যুদ্ধের আবহে একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প গড়ে ওঠে। সঞ্জয় ও ইলা বেদী দত্তের লেখা এই ছবিতে সুপ্রিয়া পাঠকও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

একাধিক শিডিউলে চিত্রায়িত হওয়ার পর ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর মূল শুটিং সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ শেষ হয়। দলটি নভেম্বর ২০২৪-এ শুটিং শুরু করে এবং এই বছরের শুরুতে নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন শিডিউলে তা চালিয়ে যায়।

Home/Entertainment/হাত ভর্তি রক্ত রণবীরের, ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’- এর প্রথম ঝলকে ফিরল ‘অ্যানিমেল’-এর স্মৃতি
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