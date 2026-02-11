ইন্ডাস্ট্রিতে ৩০ বছর পার, মাসি দেবশ্রীর সঙ্গে কালীঘাটে পুজো দিলেন ‘মর্দানি’ রানি
কিছুদিন আগেই ইন্ডাস্ট্রিতে ৩০ বছর সম্পূর্ণ করেছেন রানি মুখোপাধ্যায়। কেরিয়ারের তিন দশক পূর্তি উপলক্ষে দর্শকদের তিনি উপহার দিয়েছেন মর্দানি থ্রি। ছবিটি বক্স অফিসে তেমনভাবে সাফল্য অর্জন না করতে পারলেও রানি মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন দর্শকরা।
‘মর্দানি ৩’ নিয়ে যখন সব জায়গায় জোর কদমে চলছে চর্চা ঠিক তখনই কলকাতায় এলেন রানি মুখোপাধ্যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা এয়ারপোর্টে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। মুম্বই থেকে কলকাতায় এসেই তিনি প্রথমেই যান কালীঘাটে। সঙ্গী হন মাসি দেবশ্রী রায়।
এই দিন রানি মুখোপাধ্যায়কে দেখার জন্য কালীঘাটে উপচে পড়ে জনতার ভিড়। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার জন্য অভিনেত্রী পরেছিলেন একটি লাল রঙের চেক চেক শাড়ি, সঙ্গে হালকা মেকআপ এবং চোখে রোদচশমা।
অন্যদিকে দেবশ্রী পরেছিলেন একটি সাদা গরদের শাড়ি। সঙ্গে মানানসই গয়না, চোখে চির পরিচিত সেই চশমা। মাসি ও বোনঝিকে একসঙ্গে দেখা যায় খোশ মেজাজে গল্প করতে। এই দিন নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল কালিঘাট চত্বর।
মর্দানি ৩ ছবির সাফল্য কামনার ক্ষেত্রে হোক অথবা নিজের ইন্ডাস্ট্রিতে ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, যে কারণেই হোক না কেন রানি মুখোপাধ্যায়ের কালীঘাটে পুজো দেওয়ার এই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই আবারও প্রমাণ হয়ে যায়, তিনি আক্ষরিক অর্থেই একজন বঙ্গকন্যা এবং এত বছর পরেও নিজের শিকড়কে ভুলে যাননি তিনি।
১৯৯৭ সালে ‘রাজা কি আয়েগি বারাত’ ছবির মাধ্যমে প্রথম বলিউডে পদার্পণ করেছিলেন রানি। এরপর তিনি বলিউডকে দিয়েছেন একের পর এক হিট ছবি, দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন অফুরন্ত।
রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'মর্দানি ৩' চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পায়। এই ছবিতে রানি আবারও তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সবাইকে অবাক করেছেন। মুক্তির পর 'মর্দানি ৩' সানি দেওলের 'বর্ডার ২'-এর সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছে।
যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত ‘ মর্দানি ৩’ ৪ কোটি টাকা আয় করে মুক্তির দিন। গত শনিবার বক্স অফিসে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এখনও পর্যন্ত এই সিনেমা ২.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে, ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় ৩০.৯০ কোটি টাকা।
