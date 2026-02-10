ন্যাকামো করলেই রিজেক্ট! কার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডে কাটানোর প্ল্যান আরত্রিকার?
মিঠিঝোরা থেকে জোয়ার ভাঁটা, আরাত্রিকা মাইতির অভিনয় নিয়ে আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তিনি আরও বেশি চর্চিত তাঁর সৌন্দর্যের জন্য। অনেকে অভিনেত্রীকে একালের সুচিত্রা সেন বলে থাকেন। সব মিলিয়ে আরাত্রিকা এমন একজন অভিনেত্রী যিনি যে কোনো পুরুষের মনে দোলা দিয়ে যেতে পারেন।
মিঠিঝোরা থেকে জোয়ার ভাঁটা, আরাত্রিকা মাইতির অভিনয় নিয়ে আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তিনি আরও বেশি চর্চিত তাঁর সৌন্দর্যের জন্য। অনেকে অভিনেত্রীকে একালের সুচিত্রা সেন বলে থাকেন। সব মিলিয়ে আরাত্রিকা এমন একজন অভিনেত্রী যিনি যে কোনো পুরুষের মনে দোলা দিয়ে যেতে পারেন।
কিন্তু যে মেয়েটি অনেকের ক্রাশ, সেই আরাত্রিকা মাইজির ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে কী মতামত। এই বছর প্রেম দিবসে কার সঙ্গে কাটাতে চান দিনটি? ভালোবাসা নিয়ে অভিনেত্রীর মতামতই বা কি?
আরাত্রিকার কথায় বেশ ভালোই বোঝা যাচ্ছে তিনি ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে কিছু প্ল্যান করেননি। কাজের মধ্যেই থাকতে চান তিনি। যেখানে অন্যান্যরা রোজ ডে থেকে সেলিব্রেশন শুরু করে দিয়েছেন সেখানে পর্দার উজি শুধুই গুরুত্ব দিতে চান কাজকে।
প্রসঙ্গত, একটা সময় আর্য দাসগুপ্তের সঙ্গে আরাত্রিকার সম্পর্কের কথা শোনা যেত সর্বত্র। যদিও অভিনেত্রীর কথায় তিনি শুধুই আর্যর ভালো বন্ধু। তবে এখন অভিষেক শর্মার সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রেমের গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে তাঁরা কোনও মন্তব্য করেননি।
News/Entertainment/ন্যাকামো করলেই রিজেক্ট! কার সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডে কাটানোর প্ল্যান আরত্রিকার?