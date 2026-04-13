    চোখের জলে আশাকে বিদায় জানালেন রণবীর! নায়কের ভিডিয়ো দেখে আবেগ প্রবণ নেটপাড়া

    কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলে ৯২ বছর বয়সে ১২ এপ্রিল মুম্বইয়ে প্রয়াত হন। অভিনেতা রণবীর সিংও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

    Apr 13, 2026, 23:10:05 IST
    By Sayani Rana
    কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলে ৯২ বছর বয়সে ১২ এপ্রিল মুম্বইয়ে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর একদিন পর, ১৩ এপ্রিল, তাঁর পরিবার এবং অসংখ্য বলিউড গায়ক ও তারকারা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। আশাকে শেষ বিদায় জানানোর সময় সকলের চোখই ছিল জল। 'ধুরন্ধর' খ্যাত অভিনেতা রণবীর সিংও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন, যেখানে তাঁকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

    রণবীর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন

    আশা ভোঁসলের বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বেরোনোর সময় রণবীর সিংকে আবেগপ্রবণ হতে দেখা গিয়েছিল। গায়িকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় তাঁর একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় রণবীরকে আবেগপ্রবণ হতে দেখা গিয়েছিল, এরপর তিনি পাপারাজ্জিদের একটি কথাও না বলে গাড়িতে উঠে পড়েন। তাঁর এই ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়াও আবেগে ভাসলো।

    রণবীর সিংও তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে গায়িকা আশা ভোঁসলের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘অসাধারণ, অতুলনীয়।’ সোশ্যাল মিডিয়ায় রণবীর এবং আশার অনেক ভিডিয়ো ও ছবি দেখা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে যখনই অভিনেতা আশার সঙ্গে দেখা করতেন, তাঁকে সবসময় স্নেহে ভরিয়ে দিতেন গায়িকা। তাই, আশার প্রয়াণ রণবীরের জন্যও অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

    সোমবার সন্ধ্যায় শিবাজি পার্ক শ্মশানে আশা ভোঁসলেকে দাহ করা হয়। তাঁর শেষকৃত্যে আমির খান ও ভিকি কৌশলের মতো তারকাদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এক ঝলক দেখার জন্য অগণিত ভক্তের ভিড় জমেছিলেন, যার ফলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অসংখ্য বলিউড তারকা এবং সঙ্গীত জগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরা আশা ভোঁসলের অন্তিম যাত্রায় অংশ নেন।

    আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালে 'চুনরিয়া' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বিগত সাত দশক ধরে সঙ্গীত জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর কর্মজীবনে আশা হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি এবং বাংলা অন্যান্য আরও ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়েছেন। তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার (২০০০) এবং পদ্মবিভূষণ (২০০৮) -এও ভূষিত হয়েছিলেন।

