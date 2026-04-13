    পাঁচতারা হোটেলকে হার মানাবে তারার নতুন বাড়ি! নায়িকার নতুন বাড়ি দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফারহা

    ফারহা খান সম্প্রতি তাঁর নতুন ভ্লগে তারা সুতারিয়ার বাড়ির এক ঝলক দেখিয়েছেন। বাড়িটি তারা নিজেই সাজিয়েছেন। অভিনেত্রীর বাড়িটি মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত এলাকা বান্দ্রায় অবস্থিত।

    Apr 13, 2026, 21:20:57 IST
    By Sayani Rana
    ফারহা খান সম্প্রতি তাঁর নতুন ভ্লগে তারা সুতারিয়ার বাড়ির এক ঝলক দেখিয়েছেন। বাড়িটি তারা নিজেই সাজিয়েছেন। অভিনেত্রীর বাড়িটি মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত এলাকা বান্দ্রায় অবস্থিত। তারা সুতারিয়া মুম্বইয়ের বান্দ্রায় থাকেন। ফারহা খান তাঁর রাঁধুনি দিলীপকে নিয়ে একটি রান্নার ভিডিয়োর শ্যুটিং করতে এসেছেন।

    পাঁচতারা হোটেলকে হার মানাবে তারার নতুন বাড়ি! প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফারহা
    পাঁচতারা হোটেলকে হার মানাবে তারার নতুন বাড়ি! প্রশংসায় পঞ্চমুখ ফারহা

    আরও পড়ুন: ঘোষণার পরেও কেন ‘দেশু ৭’ পরিচালনা করলেন না সুজিত রিনো? ‘সবটাই তাদের জন্য…’, মুখ খুললেন পরিচালক

    তারার বাড়ির মূল দরজা থেকে শুরু করে বসার ঘর সবটাই নজরকাড়া। অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে, এই বাড়িতে আসার পর থেকেই তাঁর বন্ধুরা প্রায়ই এখানে পার্টি করতে আসেন। তাঁরা সবাই এই বসার ঘরে নাচেন। তাছাড়াও তারা তাঁর বাড়ির দেওয়ালগুলিকেও খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। দেওয়ালের নানা তাক অভিনেত্রীর সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি, পুরস্কার এবং পারিবারিক ছবিতে পরিপূর্ণ। তারার কাছে এই জায়গাটি খুবই বিশেষ।

    তারা গান ভালোবাসেন এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পছন্দ করেন। তারা অপেরাতেও অভিনয় করেছেন। ফারহা খান জানিয়েছেন যে তারার বাবা হিমাংশু এবং সে স্কুলের বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে বহু বছর ধরে চিনতেন। তারা যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি ফারহা খানের শো 'এন্টারটেইনমেন্ট কি রাত'-এ প্রতিযোগী হিসেবেও অংশগ্রহণ করেছিল।

    আরও পড়ুন: 'আমার কথাটি ফুরোলো…', ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ শেষ হতেই আবেগে ভাসলেন পর্দার 'স্বয়ম' রাজদীপ

    তারার বাড়িতে থাকা হলুদ ও কমলার মিশেলে ছবিটি খুবই বিশেষ। অভিনেত্রী মাত্র কিছুদিন আগেই এটি সাজিয়েছেন। গোয়া থেকে তাঁর এক বন্ধু এটি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ফারহা তারার রান্নাঘরকে লন্ডন রান্না ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অভিনেত্রীর পরিচারিকাই তাঁর রান্নাঘরের দায়িত্বে। তবে কেবল বাড়ি ঘোরানো নয় তারা নিজের হাতে মুরগীর মাংস রান্না করেছিলেন ফারহার জন্য। তারা তার বাড়ির একটি ছোট আলমারিকে একটি খাবার কাউন্টারে রূপান্তরিত করেছে। তারার বাড়ির খাবার ঘরটিও ভারী সুন্দর, যেখানে সব অতিথিরা খাবার উপভোগ করেন। ফারহা তারার হাতে বানানো মাংসের প্রশংসাও করেন।

