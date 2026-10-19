টিভিকে 'ডাস্টবিন মিডিয়াম' বলায় রোহিতকে বকা দেন স্ত্রী, ভুল স্বীকার করেন অভিনেতা

টিভিকে 'ডাস্টবিন মিডিয়াম' বলায় রোহিতকে বকা দেন স্ত্রী, ভুল স্বীকার করেন অভিনেতা
'স্বভিমান’ এবং ‘দেশ মে নিকলা হোগা চাঁদ’-এর মতো টিভি শো-এর জন্য পরিচিত অভিনেতা রোহিত রায় ‘ ফ্যাশন’ এবং ‘শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা’-র মতো চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন।
'স্বভিমান’ এবং ‘দেশ মে নিকলা হোগা চাঁদ’-এর মতো টিভি শো-এর জন্য পরিচিত অভিনেতা রোহিত রায় ‘ ফ্যাশন’ এবং ‘শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা’-র মতো চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। গত মাসে অভিনেতা টিভিকে একটি 'ডাস্টবিন মিডিয়াম' বলে অভিহিত করেন, যা বেশ কয়েকজন টেলিভিশন অভিনেতার কাছ থেকে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়।
এবার লেহরেন রেট্রোর সাথে একটি পডকাস্টে, রোহিত এই মন্তব্যের পেছনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেন এবং জানান যে তাঁর স্ত্রী মানসী জোশী রায়, যিনি নিজেও একজন টেলিভিশন অভিনেত্রী, তাঁর শব্দচয়নের জন্য স্বামীকে জানান, তিনি ভুল করেছেন।
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কী বললেন রোহিত?
রোহিত স্পষ্ট করে জানান, যদিও তিনি টেলিভিশনকে 'ডাস্টবিন মিডিয়াম' বলেছেন, তিনি নিজেও এই ইন্ডাস্ট্রিরই মানুষ। তিনি বলেন যে, টেলিভিশন এবং 'স্বভিমান' শো ছাড়া, ৩০ বছর পরেও তিনি আজ যেখানে আছেন, সেখানে পৌঁছাতে পারতেন না। তিনি মানুষকে অনুরোধ করেন তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বোঝার জন্য এবং স্বীকার করেন যে, এখন পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, তাঁর 'ডাস্টবিন' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত হয়নি। তিনি মেনে নেন যে, মন্তব্যটি পড়ে প্রথম নজরে মানুষের মনে হতে পারে তিনি তাঁদের আবর্জনা বলছেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, টেলিভিশনে কর্মরতদের তিনি কখনোই আবর্জনা বোঝাতে চাননি।
অভিনেতা আরও বলেন, ‘কয়েকজন অভিনেতা বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছেন এবং আমাকে আক্রমণ করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক, কারণ আমি আপনাদের নিয়ে কিছুই বলিনি। আমি বলিনি যে আপনারা আবর্জনা বা ডাস্টবিন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো, আমরা সকালে স্ক্রিপ্ট পাই, আমাদের সংলাপগুলো মুখস্থ করতে হয় এবং পরের ১০-১৫ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো মূল্যে দৃশ্যগুলো শেষ করতে হয়, আপনি একমত হন বা না হন। আমি বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলছিলাম; বিষয়বস্তুই হলো ডাস্টবিন মাধ্যম। বহু বছর আগে, চলচ্চিত্র প্রযোজক বিনীতা নন্দা এবং ভাট সাহেবও এই কথা বলেছেন।’
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কী বলেছেন রোহিতের স্ত্রী?
অভিনেতা বলেন, ‘আমার শব্দচয়ন ভুল ছিল, কিন্তু আমি যা বলেছি এবং যে কারণে বলেছি, তার পক্ষে আমি অটল। আমার স্ত্রীও আমার ওপর চিৎকার করেছিল। ও টেলিভিশনের একজন তারকা, এবং আমি তাকে বলেছিলাম, ‘তুমিই যদি না বোঝো, তাহলে অন্যরা কীভাবে বুঝবে?’ ও আমাকে বলেছিল, ‘তোমার ওই শব্দটি ব্যবহার করা উচিত হয়নি,’ এবং আমি তার সাথে একমত হয়েছিলাম’।