    'ঘৃণা করি…', আমিরকে উদ্দেশ্য করে কেন এমন পোস্ট বলিউডের ভাইজান সলমনের?

    বলিউড সুপারস্টার সলমন খানের একটি পুরোনো ট্যুইটে সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। তিনি এই ট্যুইটে আমির খানের জন্য লিখেছিলেন।

    May 5, 2026, 20:25:01 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড সুপারস্টার সলমন খানের একটি পুরোনো ট্যুইটে সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। তিনি এই ট্যুইটে আমির খানের জন্য লিখেছিলেন। ২০১৬ সালে দুটি স্পোর্টস ড্রামা মুক্তি পেয়েছিল। সলমনের সুপারহিট ছবি 'সুলতান' এবং আমির খানের ব্লকবাস্টার ছবি 'দঙ্গল'। 'দঙ্গল' বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ২০০০ কোটির অঙ্ক পার করে, অন্যদিকে, 'সুলতান' ৬০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নেয়।

    'ঘৃণা করি…', আমিরকে উদ্দেশ্য করে কেন এমন পোস্ট বলিউডের ভাইজান সলমনের?

    ট্যুইটে সলমন কী লিখেছিলেন?

    সলমন খান লিখেছিলেন, 'আমার পরিবার আজ 'দঙ্গল' দেখেছে এবং ওঁদের মতে এটা 'সুলতান'-এর থেকেও ভালো ছবি। আমির খান, ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে ভালোবাসি, কিন্তু পেশাগত ভাবে ঘৃণা করি।'

    আমির ও সলমনের সম্পর্ক কেমন?

    সলমন ও আমিরের বন্ধন বরাবরই খুব দৃঢ়। সম্প্রতি মিডিয়ার কাছে নিজের প্রেমিকা গৌরীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে, আমির সলমন ও শাহরুখ খানকে এ ব্যাপারে জানান। তাঁরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে গৌরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

    'দঙ্গল' বনাম 'সুলতান' বক্স অফিস কালেকশন

    'দঙ্গল' এবং 'সুলতান' বক্স অফিসে মুখোমুখি হয়নি। 'দঙ্গল' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে, আর 'সুলতান' প্রেক্ষাগৃহে এসেছিল ২০১৬ সালের জুলাইয়ে।

    সুলতান: ‘সুলতান’ ভারতীয় বক্স অফিসে মোট ২৩০৪.৪৫ কোটি (প্রায় $১.৮৬ বিলিয়ন), বিদেশী বক্স অফিসে ১৮৬.৫৯ কোটি টাকা (প্রায় $১.৮৬ বিলিয়ন) এবং বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ২৬০৭.৮৪ কোটি টাকা (প্রায় $১.৬৪ বিলিয়ন) সংগ্রহ করেন।

    দঙ্গল: আমির খানের এই ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে মোট ৩৮৭.৩৮ কোটি টাকা (প্রায় ১.৮ বিলিয়ন ডলার) আয় করেছে। এটি আন্তর্জাতিক বক্স অফিসেও ১৫.৩৫ কোটি টাকা (প্রায় ১.৫৩ বিলিয়ন ডলার) আয় করে। বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ছবিটি মোট ২,০৭০.৩০ কোটি টাকা (প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার) আয় করেছে।

    সলমনের পোস্ট
    সলমন ও আমিরের আসন্ন সিনেমা

    সলমন খানের বর্তমানে তিনটি ছবি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'মাতৃভূমি', 'গাবরু' এবং 'টাইগার ভার্সেস পাঠান'। তবে, এগুলোর কোনোটিরই মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

    অন্যদিকে, আমির খান বর্তমানে ভারতপে-র প্রতিষ্ঠাতা আশনির গ্রোভারের ওপর একটি বায়োপিক, দাদাসাহেব ফালকের ওপর একটি বায়োপিক এবং 'থ্রি ইডিয়টস ২' নিয়ে কাজ করছেন।

