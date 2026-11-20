নতুন সদস্য সামান্থা-রাজের পরিবারে, সদ্যজাতর নামও প্রকাশ্যে আনলেন তারকা দম্পতি
সুখবর দিলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং রাজা নিদিমোরু। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর তারকা দম্পতির ঘরে জন্ম নিয়েছে এক পুত্র সন্তান। সামান্থার কোল আলো করে এসেছে দেব নিদিমোরু।
সুখবর দিলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং রাজা নিদিমোরু। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর তারকা দম্পতির ঘরে জন্ম নিয়েছে এক পুত্র সন্তান। সামান্থার কোল আলো করে এসেছে দেব নিদিমোরু। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবিসহ এই খবরটি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন তারকা দম্পতি। খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পরেই তারকা দম্পতিকে আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন সকলে।
শুক্রবার, সামান্থা ইনস্টাগ্রামে একটি শিশুর ছবি পোস্ট করেন, যেখানে শিশুটি তার আঙুল ধরে আছে। ছবিটি পোস্ট করে তিনি বৃহস্পতিবার তার সন্তানের জন্মের খবরটি জানান। তিনি লেখেন, ‘আমাদের সুন্দর ছেলে দেব নিদিমোরু। ১৯.১১.২০২৬। আমাদের হৃদয় এর আগে কখনো এত খুশি হয়নি। (হৃদয় এবং অশুভ চোখের ইমোজি) সামান্থা ও রাজ।’ ছবিটিতে দেখা যায়, ক্রিম রঙের পোশাকে মোড়ানো একটি শিশু তার কনিষ্ঠ আঙুল ধরে আছে।
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ভক্ত ও তারকাদের কাছ থেকে অভিনেতার জন্য অভিনন্দন বার্তার বন্যা বয়ে গেছে। ভারালক্ষ্মী শরৎকুমার এই দম্পতিকে ভালোবাসা জানিয়েছেন। সামান্থার 'মা ইন্তি বঙ্গারাম' ছবির সহ-অভিনেত্রী শ্রীমুখী মন্তব্য করেছেন, ‘ওএমজি!!!!! অভিনন্দন স্যাম।’ সোফি চৌধুরী লিখেছেন, ‘অভিনন্দন!! তোমাদের তিনজনের জন্য অনেক ভালোবাসা!!’ আরও অনেকেই পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে এই দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
সেপ্টেম্বরে একটি ঐতিহ্যবাহী সীমন্তম (বেবি শাওয়ার)-এর পর, সামান্থা ও রাজ সম্প্রতি মাতৃ শিশু মঙ্গলা আশীর্বাদম অনুষ্ঠান করেছেন। রাজের বোন শীতল তাঁর ইনস্টাগ্রামে এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে লিখেছেন, ‘আমাদের পিন্নাম্মা ও পেদ্দাম্মা, যাঁরা আমাদের বড় হতে সাহায্য করেছেন, তাঁরা মাতৃ শিশু মঙ্গলা আশীর্বাদম-এর জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলেন, স্যাম এবং সেই অমূল্য ছোট্ট শিশুটিকে আশীর্বাদ করতে, যে ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করছে এবং শীঘ্রই আমাদের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করবে।’
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তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমাদের পরিবারে, বাড়ির পূজাবেদির সামনে জড়ো হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ ও গান গাওয়া দৈনন্দিন জীবনেরই একটি অংশ ছিল। আমরা আমাদের দাদু-ঠাকুমা ও মাসিদের সাথে এটা করেই বড় হয়েছি। আম্মা ও নান্না নিশ্চিত করতেন যেন আমরা এটা চালিয়ে যাই। সেদিন যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, আমরা একসাথে বসে প্রার্থনা করতাম। এটা বাড়িটাকে এবং আমাদের নিজেদেরকে নতুন করে সতেজ করে তুলত। আমি কৃতজ্ঞ যে তাঁরা আমাদের এই সুযোগটা দিয়েছিলেন।’